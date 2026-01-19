NBA／「水行俠」亞當斯左腳踝扭傷 火箭主帥透露回歸時間未定

在今日火箭119：110戰勝鵜鶘的比賽中，卻發生了一件遺憾的事，火箭中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）在比賽中因落地不慎，導致左腳踝嚴重扭傷，最終他下場返回休息室，球隊主帥尤多卡（Ime Udoka）也在賽後談及此事，稱他的腳踝腫脹嚴重，且具體回歸時程仍是未知數。

儘管今天火箭隊可謂是「雙喜臨門」，面對西區爐主鵜鶘隊，球隊先以9分差贏球，快意收下2連勝；緊接著，當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在末節靠著罰球拿下本場比賽的第17分，正式超越傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居NBA史上生涯得分榜第6名。然而，他們卻在比賽中仍傳出一則壞消息，主戰中鋒亞當斯在比賽中遭遇腳踝傷勢，為火箭隊接下來的賽程增添不少隱患。

Steven Adams gets injured upon landing and is helped to the locker room (with replays) pic.twitter.com/H5ZzbLL9X4 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2026年1月19日

在第四節還剩9分多鐘時，亞當斯在禁區防守鵜鶘球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）的上籃過程，因落地不穩以致左腳踝嚴重扭傷，亞當斯在倒地後痛苦萬分，隨後在隊友和工作人員的攙扶下離場返回休息室，之後便未返回賽場。

Steven Adams appeared to injure his knee during Pelicans-Rockets. He was carried off to the locker room. pic.twitter.com/uzVstev7vj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2026年1月19日

作為本場比賽的先發中鋒，亞當斯在上場的27分鐘內拿下5分、10籃板、2助攻。賽後，尤多卡向記者表示，亞當斯的腳踝明顯腫脹，但並沒有到非常嚴重的地步，「他腳踝扭傷了，已經腫得很厲害。不是骨折，也不是高位踝關節扭傷。至於具體恢復時間，我還不太確定。」尤多卡說道。

現年32歲的亞當斯，本賽季在火箭陣中擔任重要的藍領角色，這位經驗豐富的中鋒在31場比賽中，場均出賽22.7分鐘，得到5.9分、8.6籃板、1.5助攻。在亞當斯因傷高掛免戰牌期間，其場上工作預計將由另一名替補中鋒「餅皇」卡佩拉（Clint Capela）頂替。