NBA／湖人雙星聯手橫掃暴龍 艾頓回歸上演百分百命中率

前一次交手在多倫多靠著詹姆斯（LeBron James）助攻八村壘轟進壓哨絕殺三分的湖人，今天在自家主場迎接暴龍踢館。湖人靠著第三節末到第四節初的猛烈攻勢，搭配區域防守的運用，一口氣拉開19分差，順利擺脫對手糾纏，最終以110比93取得勝利。

湖人稍微中止近期6戰5敗的頹勢，避免排名被太陽超越落入西區第7，目前領先太陽半場勝差，與第5名的火箭也是相差半場。不過湖人接下來將面臨客場8連戰的考驗，分別對上金塊、快艇、獨行俠、公牛、騎士、巫師、尼克和籃網。

Luka Dončić, LeBron James, and Deandre Ayton combined for 74 PTS in the Lakers win!



Luka: 25 PTS | 7 AST | 5 3PM

Ayton: 25 PTS | 13 REB | 10-10 FGM

LeBron: 24 PTS | 4 REB | 7 AST | 2 BLK pic.twitter.com/1v17pWeWU7 — NBA (@NBA) 2026年1月19日

湖人此役由唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）共同領軍，唐西奇攻下25分、7助攻，並命中5記三分球；詹姆斯則貢獻24分、7助攻，兩人合力撐起進攻主軸。值得一提的是，41歲的詹姆斯本周第2次連兩天出賽，順利完成「7天5戰」的高強度賽程，展現驚人續航力。

傷癒復出的艾頓（Deandre Ayton）成為湖人此戰最大亮點，他在膝傷缺陣後回歸即繳出25分、13籃板的雙十表現，且10次出手全部命中，創下自11月3日以來的單場最高得分，也為湖人禁區注入久違的效率與穩定性。

Luka sends the Lakers into the break with the lead 👌



18 first-half PTS for Dončić! pic.twitter.com/EjZbIFQolm — NBA (@NBA) 2026年1月19日

唐西奇前一戰因小傷勢選擇休息，未出戰對拓荒者之役，本場回歸狀態出色，不僅外線手感火燙，也多次串聯隊友。不過他在上半場因與裁判理論吞下本季第12次技術犯規，全聯盟第2多，僅次於鳳凰城太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）。

雙方前三節戰況膠著，直到第四節初期，詹姆斯連續兩次進攻得手，率湖人拉開至91比80，隨後湖人再打出一波9比0攻勢，並成功讓暴龍超過3分半鐘一分未得，徹底掌控比賽節奏。

Deandre Ayton is a perfect 10-10 from the field 🔥



Lakers leading late on NBA League Pass! pic.twitter.com/jnuzoB6k6N — NBA (@NBA) 2026年1月19日

湖人對戰暴龍已經取得7連勝，連3個賽季都是橫掃，堪稱「屠龍專家」。

暴龍方面，巴恩斯（Scottie Barnes）攻下22分、9籃板，瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）拿下20分，英格倫（Brandon Ingram）面對前東家繳出19分、7助攻表現。不過暴龍在第四節攻守失序，特別是投籃命中率低於3成，成為比賽勝負分水嶺。

除此之外，湖人這場比賽找到外線準星，團隊三分球36投14中，命中數是暴龍的一倍之多，也是雙方比分差距的關鍵因素之一。