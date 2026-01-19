NBA／被罵「你超爛的！」 湖人後衛慘遭自家球迷無情嘲諷

湖人替補控衛文森（Gabe Vincent）本賽季表現持續低迷，在幾天前湖人在主場117：135慘敗黃蜂一役，他替補出場15分鐘卻一分未得，這讓自家球迷忍不住在比賽中向他開噴，以緩解心中怒火。

該場比賽，文森作為湖人替補後衛出場15分鐘，合計7投0中，拿下「0-1-0」、正負值-15的災難級表現，湖人最終也以18分之差距，敗給東區排名第12的黃蜂隊。在比賽第四節時，一名球迷忍不住向文森開噴道：「文森，你超爛的（Gabe, you suck）。我的天啊兄弟！你到底怎麼了？老天！把他扔了吧，把他交易換成一包薯片吧。老天！他一分未得！真是見鬼了。」

在當晚，除了這位開噴的球迷外，其他主場球迷甚至還在文森最後一次投籃不中後開始發出噓聲，以表達不滿。而在湖人昨日對陣拓荒者的比賽，文森雖獲得先發機會，但表現持續下探，總計他上場23分鐘，僅得3分、1助攻，外帶難堪的3次失誤。

在2023年，湖人球團與文森簽下一筆3年3300萬美元（約新台幣10.1億元）的大合約。然而，自加盟紫金軍團後，文森的表現明顯與過去在熱火時期有落差，在本賽季他場均得到5分、0.9籃板、1.4助攻、0.4抄截、0.1阻攻，進攻效率也極度低下，投籃命中率僅32.7%，三分球命中率也只有35.9%，多項數據均創下近年來新低。

由於文森今年成績不如預期，加上合約即將到期等故，湖人隊極有可能在2月5日交易截止日前將文森交易出去，以提升被詬病許久的板凳端深度。