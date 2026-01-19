NBA／總得分被杜蘭特超越 諾維茨基讚嘆：史上最純粹得分手
休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant），今天晚間在主場迎戰紐奧良鵜鶘的比賽超越傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），賽後以3萬1562分在例行賽生涯總得分排行榜中躍居第6。
根據NBA官網報導，杜蘭特賽後受訪表示：「這對我意義重大。諾維茨基是我景仰的球員，是我曾經對戰、每天都注意的球員。我很感激能與這些偉大名字並列。在主場完成這一刻感覺太棒了，謝謝觀眾席上所有人的愛與支持。」
此役之前，杜蘭特僅差17分即可超越生涯累積3萬1560分的諾維茨基。他在比賽剩15.2秒時命中的罰球，讓個人生涯例行賽總得分來到3萬1561分。這場比賽最終火箭以119比110擊敗鵜鶘。
有「德國坦克」之稱的諾維茨基在致敬影片中，稱杜蘭特是「聯盟史上最純粹的得分手」。
諾維茨基說：「幾乎沒有任何方法能阻止他取分，他的表現實在令人驚嘆。」
NBA生涯總得分目前是由洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）領先，第5名則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），他生涯累積3萬2292分。
現年37歲的杜蘭特正邁入個人第18個NBA賽季，生涯已15度入選全明星賽。
