NBA／曾是唐西奇身邊帶刀仕衛 史密斯慘遭G聯盟球隊開除

據體育記者海恩斯（Chris Haynes）報導，由於表現差強人意，前樂透新秀、現年28歲後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）已被G聯盟球隊威斯康辛鹿群裁掉，目前正積極尋找下家。

史密斯在2017年選秀會首輪第9順位被獨行俠挑中，他在新人年便打出亮眼表現，場均15.2分、3.8籃板、5.2助攻，該季入選最佳新秀第二陣；在2018-19賽季，他與該年新秀、歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）迅速成為戰友兼好友。然而，由於在球隊中持球角色逐漸被唐西奇取代，加上表現下滑，他最終遭到獨行俠放棄，在生涯第2年，史密斯被交易到尼克，換取以長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）為主的包裹。

唐西奇（左）與史密斯（右）兩人過去曾是隊友。 路透社

史密斯最近一次出現在NBA賽場是在2023-24賽季，當時他加入了籃網隊，他一共出賽了56場比賽，場均上場18.9分鐘，得到6.6分、2.9籃板、3.6助攻和1.2抄截。後苦無發展機會的他，還一度前往歐洲聯賽打球，在2024-2025賽季加盟皇家馬德里。

Nico Harrison saw Dennis Smith Jr. getting friendly with Luka Doncic and waived him the next day 😭 pic.twitter.com/1e9J8oQ9eT — NBA Memes (@NBAMemes) 2025年10月19日

在2025-26賽季，史密斯重返北美賽場，加入了G聯盟的威斯康辛鹿群隊。他出戰了5場比賽，場均上場25.8分鐘，僅僅得到5.6分、6.4籃板、3.6助攻和1.6抄截，他的表現尤其不穩定，特別是在命中率的把握度方面，他投籃命中率為25%、三分球命中率為18.2%，因而在近期遭到球隊開除。

總結史密斯在NBA的生涯，他效力過獨行俠、尼克、活塞、拓荒者、黃蜂和籃網，生涯累積326場比賽，場均9.7分、3籃板、4.2助攻。據悉，以防守見長的他，仍有機會在本賽季被其他隊伍簽下。