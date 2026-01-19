NBA／總得分超越諾維茨基躍居史上第6 杜蘭特下一步挑戰「籃球之神」

火箭今天在主場以119比110擊敗鵜鶘，37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）第四節靠著一次罰球，正式超越「德國天王」諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居NBA史上生涯得分榜第6名，寫下個人生涯重要里程碑。

杜蘭特此役賽前生涯累積31544分，距離諾維茨基的31560分僅差17分。他在比賽末段15.2秒站上罰球線命中關鍵一球，將生涯總得分推進至31561分，完成超越，全場球迷見證歷史也報以熱烈掌聲。

賽後接受場邊訪問時，杜蘭特難掩激動心情表示：「這真的意義重大。諾維茨基是我一直仰望的對象，也是我生涯中實際交手、每天都在關注的球員之一。能和這些偉大的名字並列，我心懷感激，而且能在主場完成這一刻，感覺非常不可思議，謝謝現場所有球迷的支持與愛。」

火箭也在賽後播放致敬影片，諾維茨基透過畫面向後輩送上祝賀，並高度評價杜蘭特的得分能力。「他是聯盟史上最純粹的得分手之一，幾乎沒有真正能限制他的方法，能看著他的表現一路走來，真的非常驚人。」

隨著這一分到手，杜蘭特正式超越諾維茨基，排名來到NBA史上第6，排在他前方的第5名則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），其15年生涯累積32292分。以杜蘭特目前場均26.3分的穩定輸出來看，只須不到30場比賽就能超越，只要能保持健康，有望在今年賽季繼續推進排名。

聯盟現役球員下一個能夠挑戰「3萬分俱樂部」的將是快艇隊的哈登（James Harden），目前累積28667分，有機會在下個賽季達成。