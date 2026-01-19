NBA／倫敦賽唱美國國歌 場邊觀眾高喊「放過格陵蘭」
歐洲與美國日漸升溫的緊張氛圍延燒至體育場域。今天英國倫敦舉行NBA例行賽，賽前演唱美國國歌時，有觀眾高喊「放過格陵蘭」（Leave Greenland alone），引發現場零星掌聲。
綜合路透社和「衛報」（The Guardian）報導，曼菲斯灰熊與奧蘭多魔術今天在倫敦O2體育館較勁。賽前，由好萊塢演歌兩棲的凡妮莎威廉斯（Vanessa Williams）獻唱美國國歌，期間發生有觀眾高喊「放過格陵蘭」的插曲。這位觀眾的舉動引來部分觀眾鼓掌及喝采。
該名觀眾的言論與美國總統川普（Donald Trump）近期發表的談話有關。川普表示，基於國家安全考量，美國應對丹麥自治領地格陵蘭加強控制權。
這項主張引發歐洲多國領袖批評，川普則揚言對8個持反對意見的歐洲國家提高關稅。
凡妮莎威廉斯今天未受到觀眾干擾影響，順利演唱完美國國歌，比賽也如期在滿場的1萬8424名觀眾面前登場。
灰熊最後以126比109擊敗魔術。這是2019年以來，NBA首次在英國首都舉辦例行賽。
今天O2體育館的插曲，並非球迷首度公開對川普外交政策表達不滿。先前，川普揚言將把加拿大變成美國「第51州」並對加國商品加徵關稅後，加國球迷也曾在籃球及冰球賽事中對美國國歌發出噓聲。
