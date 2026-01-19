NBA／我油箱還有油！保羅發練球影片還標記湖人主帥瑞迪克

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇控衛保羅。 法新社
傳奇控衛保羅。 法新社

宣布將在本季結束後退休的40歲資深控衛保羅（Chris Paul），日前卻意外慘遭老東家快艇隊送回家，引起聯盟一陣波瀾。目前仍持續在找尋新落腳處的保羅，近期在個人社群上發布練投三分的影片，還標記過去在快艇時期的老隊友、現為湖人總教練瑞迪克（JJ Redick），用一種意味深長的方式來傳遞他可能想要加盟湖人的訊息。

保羅在快艇隊的生涯在去年12月初戛然而止，由於與球隊管理層發生摩擦，當時球隊告知他，他將不再是球隊輪換陣容的一員。自那以後，儘管保羅目前面臨無球可打的窘境，但他沒有因此閒著，仍持續努力練球維持自身狀態。

昨日，保羅在個人社群帳號IG上發布了一段自己連續投進三分球的訓練短片，在影片中他先是連續投進20顆三分，並在貼文中打了「342」這串神秘數字，同時標記了過去也曾是神射手的瑞迪克，顯然保羅是想證明，自己儘管已年過四旬，但他的油箱裡依舊是還有油的。

湖人總教練瑞迪克（左）過去球員時期也曾效力過快艇。 路透社
湖人總教練瑞迪克（左）過去球員時期也曾效力過快艇。 路透社

本賽季保羅僅替快艇出戰16場，平均上場時間14.3分鐘為生涯最低，繳出2.9分、1.8籃板與3.3助攻，投籃命中率僅32.1%，三分命中率33.3%。

據保羅先前曾表示，本賽季很可能是他傳奇生涯的最終章。他還表示，他不想讓自己的職業生涯以「在家休戰」的方式結束，這明顯是向外界宣告他還想打球的訊息，雖然說保羅整體數據相較巔峰時期下滑不少，但是對於湖人隊等多支爭冠隊伍而言，他在球場上的經驗與領導力，仍是足以說服管理層簽下他的理由。

