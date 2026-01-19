快訊

簡立峰專欄／輝達推動自駕平台 對車廠是仙丹或毒藥？

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

NBA／談交易傳聞提背上灰熊刺青 莫蘭特：我是忠誠的人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）成為交易案主角之一，倫敦海外賽重回賽場的他則是強調，自己是很「忠誠」的球員，甚至把灰熊的標誌刺到背上，展現想留在曼非斯的態度。

灰熊倫敦海外賽以126：109擊敗魔術隊，因右腳傷勢缺席6場的莫蘭特回歸繳出24分、13助攻，他賽後受訪被問到交易問題時說：「我背上有一個球隊標誌，所以這應該能清楚讓你們知道我想去哪。」

「如果這裡有人了解我，我是非常忠誠的人。」莫蘭特補充說。

連同倫敦站的勝利，灰熊近10戰只贏3場，海外賽第一站在柏林舉行，莫蘭特缺席下球隊也以111：118敗給魔術；轉戰倫敦，莫蘭特復出就幫助球隊奪勝，他特別感謝球迷的支持，他說：「打球對我是非常好的療癒方式，我知道我在場上的能耐，今晚我也能展現出來。」他再次強調，代表曼非斯出賽意義重大。

26歲的莫蘭特以爆發力著稱，灌籃極具觀賞性，不過本季因傷目前只出賽18場比賽，場均成績是19.0分、7.6助攻和3.2籃板。本季他薪資是3940萬美元，是五年1.97億合約的第三年。

延伸閱讀

NBA／回應莫蘭特交易傳聞！灰熊主帥：專注我們能控制的事

NBA／莫蘭特邁阿密買房傳熱火想交易 與灰熊隊友爭執畫面流出

NBA／傳公鹿有意追求 莫蘭特發文耐人尋味：只有愛你的人會陪在身邊

NBA／談及好戰友莫蘭特陷交易傳聞 傑克森：我為他感到難過

相關新聞

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，...

NBA／愛德華狂轟生涯最佳55分 與溫班亞瑪互飆創聯盟新紀錄

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）在因傷缺席兩場比賽後今日回歸，表現猶如猛虎出閘，上場40分鐘，33投19中包含砍進9記三分球，狂轟生涯新高55分，其中第四節一人猛飆26分，帶領一度落後

NBA／對決溫班亞瑪特別來勁？愛德華：一對一單挑肯定我贏

兩大年輕天才球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演令人屏息的飆分大對決，兩人正面交鋒火力全開。愛德華命中9記三分球狂轟生涯新高

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台...

NBA／湯普森on fire！上半場轟23分達里程碑 助殘缺獨行俠連勝爵士

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，今天面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1...

NBA／談交易傳聞提背上灰熊刺青 莫蘭特：我是忠誠的人

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）成為交易案主角之一，倫敦海外賽重回賽場的他則是強調，自己是很「忠誠」的球員，甚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。