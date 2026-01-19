NBA／談交易傳聞提背上灰熊刺青 莫蘭特：我是忠誠的人
灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）成為交易案主角之一，倫敦海外賽重回賽場的他則是強調，自己是很「忠誠」的球員，甚至把灰熊的標誌刺到背上，展現想留在曼非斯的態度。
灰熊倫敦海外賽以126：109擊敗魔術隊，因右腳傷勢缺席6場的莫蘭特回歸繳出24分、13助攻，他賽後受訪被問到交易問題時說：「我背上有一個球隊標誌，所以這應該能清楚讓你們知道我想去哪。」
「如果這裡有人了解我，我是非常忠誠的人。」莫蘭特補充說。
連同倫敦站的勝利，灰熊近10戰只贏3場，海外賽第一站在柏林舉行，莫蘭特缺席下球隊也以111：118敗給魔術；轉戰倫敦，莫蘭特復出就幫助球隊奪勝，他特別感謝球迷的支持，他說：「打球對我是非常好的療癒方式，我知道我在場上的能耐，今晚我也能展現出來。」他再次強調，代表曼非斯出賽意義重大。
26歲的莫蘭特以爆發力著稱，灌籃極具觀賞性，不過本季因傷目前只出賽18場比賽，場均成績是19.0分、7.6助攻和3.2籃板。本季他薪資是3940萬美元，是五年1.97億合約的第三年。
