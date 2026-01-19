NBA／又傷到腳趾 騎士葛蘭特至少休一周

騎士隊後衛葛蘭特（Darius Garland）上周出戰76人隊時傷退，今天球隊宣布，葛蘭特右腳大拇指一級扭傷，休息7到10天後會再進行評估。

葛蘭特當地上周三晚上出戰76人的第三節提前離場，當時他先被抄球後倒地，在隊友攙扶下起身後就一拐一拐走到板凳席，沒多久就頭上蓋著毛巾走回休息室。這場比賽他出賽23分鐘就攻下20分，加上隊友米契爾（Donovan Mitchell）轟下35分，其中20分集中在第三節，助隊頂住76人反撲，以133：107踢館成功。

身為騎士後場大將之一，葛蘭特上季就受左腳趾傷勢困擾，尤其到季末和季後賽，最終他選擇動刀，還影響2025到26的開季時程。

葛蘭特月底將過26歲生日，2度入選明星賽的他本季25場比賽繳出場均17.9分、6.9助攻成績單。

騎士目前24勝19敗的戰績排在東區第五，葛蘭特至少休息7天，代表最少缺席4場比賽，包括明天和衛冕軍雷霆隊的交手。