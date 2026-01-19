快訊

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／又傷到腳趾 騎士葛蘭特至少休一周

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士隊後衛葛蘭特將休息至少7到10天。（路透）
騎士隊後衛葛蘭特將休息至少7到10天。（路透）

騎士隊後衛葛蘭特（Darius Garland）上周出戰76人隊時傷退，今天球隊宣布，葛蘭特右腳大拇指一級扭傷，休息7到10天後會再進行評估。

葛蘭特當地上周三晚上出戰76人的第三節提前離場，當時他先被抄球後倒地，在隊友攙扶下起身後就一拐一拐走到板凳席，沒多久就頭上蓋著毛巾走回休息室。這場比賽他出賽23分鐘就攻下20分，加上隊友米契爾（Donovan Mitchell）轟下35分，其中20分集中在第三節，助隊頂住76人反撲，以133：107踢館成功。

身為騎士後場大將之一，葛蘭特上季就受左腳趾傷勢困擾，尤其到季末和季後賽，最終他選擇動刀，還影響2025到26的開季時程。

葛蘭特月底將過26歲生日，2度入選明星賽的他本季25場比賽繳出場均17.9分、6.9助攻成績單。

騎士目前24勝19敗的戰績排在東區第五，葛蘭特至少休息7天，代表最少缺席4場比賽，包括明天和衛冕軍雷霆隊的交手。

延伸閱讀

NBA／騎士小將狂飆39分還送準絕殺助攻 米契爾大讚「該拿進步獎」

NBA／葛蘭德傷退 米契爾單節轟20分率騎士打爆76人

NBA／狂輸黃蜂55分後反彈 爵士客場扳倒騎士

NBA／前三節9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

相關新聞

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，...

NBA／愛德華狂轟生涯最佳55分 與溫班亞瑪互飆創聯盟新紀錄

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）在因傷缺席兩場比賽後今日回歸，表現猶如猛虎出閘，上場40分鐘，33投19中包含砍進9記三分球，狂轟生涯新高55分，其中第四節一人猛飆26分，帶領一度落後

NBA／對決溫班亞瑪特別來勁？愛德華：一對一單挑肯定我贏

兩大年輕天才球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演令人屏息的飆分大對決，兩人正面交鋒火力全開。愛德華命中9記三分球狂轟生涯新高

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台...

NBA／湯普森on fire！上半場轟23分達里程碑 助殘缺獨行俠連勝爵士

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，今天面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1...

NBA／又傷到腳趾 騎士葛蘭特至少休一周

騎士隊後衛葛蘭特（Darius Garland）上周出戰76人隊時傷退，今天球隊宣布，葛蘭特右腳大拇指一級扭傷，休息7到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。