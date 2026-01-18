NBA／穆雷狂轟42分拯救金塊 球迷高吼：沒進明星賽就太扯

就在「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）因傷被迫休兵之際，很多人都認為金塊很可能會扛不住，進攻體系直接分解，然而二當家穆雷（Jamal Murray）卻以相當強硬表現，頻頻挺身而出扛起重擔，帶領球隊一路闖過各種考驗。

今天面對聯盟戰績倒數的弱旅巫師，金塊可說是整場比賽飽受威脅，雙方打到第四節還剩2分半鐘時還是處於平手膠著狀態，全場豪取42分的穆雷此時又展現其大心臟，三分球加後仰跳投一個人連下7分，幫助球隊拉開安全分差，以121比115驚險拿下勝利。

穆雷此戰24投15中，包含三分球8投5中、8罰7中，拿下42分6助攻3籃板2抄截2阻攻，效率相當出色，這也是他生涯第9次單場至少突破40分。

THIRD 40-PT GAME OF THE SEASON FOR JAMAL MURRAY TONIGHT.



⚒️ 42 PTS

⚒️ 6 AST

⚒️ 2 STL

⚒️ 2 BLK

⚒️ 5 3PM@nuggets win their fourth straight! pic.twitter.com/JvStEyXxbw — NBA (@NBA) 2026年1月18日

「聯盟中有一些人能做到其他球員做不到的事，穆雷就是一位關鍵得分高手！」金塊主帥艾德曼（David Adelman）說。

金塊取得近期一波4連勝，自約柯奇倒下後，金塊在接下來的10場比賽中奪得7勝，維持住西區前3名席次。

此外不只是穆雷扛起全隊，其他副手如小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補砍進30分；華森（Cameron Johnson）則有21分5籃板2助攻、抄截阻攻各1次。葛登（Aaron Gordon）雖只得8分，但傳出11次助攻更抓下10個籃板，完成另類雙十。

統計顯示，穆雷1月至今場均可攻下32.2分10.0助攻4.5籃板，三項命中率分別是52/44/89%，達到「180俱樂部」，其中，場均得分在聯盟同時期排第2，助攻則是同時期高居第1。

從個人表現和球隊戰績角度來看，從沒有入選過明星賽的穆雷，今年確實極有機會突破這個魔咒。在他飆分影片下面也湧現許多留言，有球迷就高呼，「這種表現如果還進不了明星賽，真的天理不容。」