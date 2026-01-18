NBA／直言雷霆不可能超越「73勝勇」 柯爾：沒有人能打破它

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管本賽季衛冕軍雷霆隊來勢洶洶，更在賽季初打出24勝1敗的驚人戰績，當時甚至有傳言說，他們或許最終能夠打破金州勇士隊在2015-16賽季例行賽所創下的73勝歷史紀錄。不過，單從雷霆隊的近期低迷狀況來看，他們或許還離這史詩級的成就還有一大段路要走，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也認為，當年勇士所創下的「73-9」障礙，很難被打破。

去年6月奪冠後，雷霆隊在本賽季開始時表現出強大的統治力。在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，雷霆隊以24勝1負的戰績追平了勇士隊史單季最佳開局紀錄。然而，弔詭的是，此後雷霆隊狀態急轉直下，他們先是在對陣西區另一勁旅馬刺隊的4場比賽中輸掉了3場；接著在本月初，雷霆隊竟以97：124慘敗給東區弱旅黃蜂隊，這是他們本季最慘痛的失利。

柯爾在今日勇士對陣黃蜂賽前被媒體問到此事時，他則說道：「奧克拉荷馬看起來好像要成功了，但難就難在，你必須保持健康，還得有點運氣，而且大多數球隊可能不會為了達到目標而拼盡全力。這太難了，所以我猜這個紀錄不會被打破。」

此外，柯爾還談到了當年勇士「73勝亞軍」的尷尬事實，他透露，儘管結局令人遺憾，但他和他的球隊並沒有過多談論那個輝煌的賽季，「我們場館裡掛著一條橫幅來紀念這項紀錄，除此之外，我們從不談論這件事。」不過柯爾也強調，勇士在當年所取得的驚人成就，仍不可被抹滅，他解釋：「這是一項了不起的成就。我的意思是，想到能贏這麼多場比賽，簡直令人難以置信。」

在今天雷霆120：122敗給熱火的比賽後，雷霆戰績來到35勝8敗，這代表他們若想在本季打破勇士的紀錄，接下來38場比賽他們1場都不能輸，但顯然這不太可能。

