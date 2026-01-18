快訊

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／慘！雷霆又傷二當家 還遭維金斯致命三分逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆二當家威廉斯（左二）。 法新社
雷霆二當家威廉斯（左二）。 法新社

雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）在今日比賽第二節時遭遇右側大腿傷勢，隨後他返回休息室後便未再出場。少了主力的雷霆在下半場遭到熱火反撲，終場以120：122吞敗。

在上半場還剩5分多鐘時，威廉斯在一次激烈的切入過程遭遇腿部傷勢，只見他當下摀住了右腿筋，他一跛一跛地走著，雷霆隊醫護人員上前攙扶他返回休息室，隨後雷霆隊宣布他因右大腿酸痛將缺席剩餘比賽，總計他本場比賽僅上約14分鐘，留下8分、3籃板和3助攻的數據。

儘管雷霆在上半場結束時仍取得65：60的領先優勢，然而少了威廉斯坐鎮的他們士氣大減，先是在第三節被熱火單節打出35：30比數追平比賽；末節熱火更靠著維金斯（Andrew Wiggins）在比賽剩下31.7秒飆進致勝三分球逆轉比賽，隨後雷霆連續兩波進攻前場邊線發球的戰術沒有得分，讓熱火最終以2分之差險勝。

這是雷霆近10場比賽所吞下的第3場敗仗，目前他們戰績為35勝8敗排在全聯盟第1，不過由於威廉斯的本次傷勢，對於雷霆隊來說仍遭遇不小挑戰。

威廉斯本賽季傷病不段，先是在休賽期間因接受手腕手術，使他缺席了開季的前19場比賽，今天又因大腿傷勢，很可能將缺席後幾場賽事。本季他至今出戰24場比賽，場均得到16.8分、4.8籃板、5.6助攻，投籃命中率47%、三分命中率30%，整體表現相較前幾個賽季來說，有明顯下滑的趨勢。

雷霆 熱火 威廉斯

相關新聞

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，...

NBA／愛德華狂轟生涯最佳55分 與溫班亞瑪互飆創聯盟新紀錄

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）在因傷缺席兩場比賽後今日回歸，表現猶如猛虎出閘，上場40分鐘，33投19中包含砍進9記三分球，狂轟生涯新高55分，其中第四節一人猛飆26分，帶領一度落後

NBA／對決溫班亞瑪特別來勁？愛德華：一對一單挑肯定我贏

兩大年輕天才球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演令人屏息的飆分大對決，兩人正面交鋒火力全開。愛德華命中9記三分球狂轟生涯新高

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台...

NBA／湯普森on fire！上半場轟23分達里程碑 助殘缺獨行俠連勝爵士

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，今天面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1...

NBA／直言雷霆不可能超越「73勝勇」 柯爾：沒有人能打破它

儘管本賽季衛冕軍雷霆隊來勢洶洶，更在賽季初打出24勝1敗的驚人戰績，當時甚至有傳言說，他們或許最終能夠打破金州勇士隊在2015-16賽季例行賽所創下的73勝歷史紀錄。不過，單從雷霆隊的近期低迷狀況來看

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。