NBA／慘！雷霆又傷二當家 還遭維金斯致命三分逆轉

雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）在今日比賽第二節時遭遇右側大腿傷勢，隨後他返回休息室後便未再出場。少了主力的雷霆在下半場遭到熱火反撲，終場以120：122吞敗。

在上半場還剩5分多鐘時，威廉斯在一次激烈的切入過程遭遇腿部傷勢，只見他當下摀住了右腿筋，他一跛一跛地走著，雷霆隊醫護人員上前攙扶他返回休息室，隨後雷霆隊宣布他因右大腿酸痛將缺席剩餘比賽，總計他本場比賽僅上約14分鐘，留下8分、3籃板和3助攻的數據。

ANDREW WIGGINS WITH THE GAME WINNER! 🔥 pic.twitter.com/hDYL3LJfqo — NBA Retweet (@RTNBA) 2026年1月18日

儘管雷霆在上半場結束時仍取得65：60的領先優勢，然而少了威廉斯坐鎮的他們士氣大減，先是在第三節被熱火單節打出35：30比數追平比賽；末節熱火更靠著維金斯（Andrew Wiggins）在比賽剩下31.7秒飆進致勝三分球逆轉比賽，隨後雷霆連續兩波進攻前場邊線發球的戰術沒有得分，讓熱火最終以2分之差險勝。

MIAMI HANGS ON AT HOME! pic.twitter.com/8Fzpj44nGD — NBA (@NBA) 2026年1月18日

這是雷霆近10場比賽所吞下的第3場敗仗，目前他們戰績為35勝8敗排在全聯盟第1，不過由於威廉斯的本次傷勢，對於雷霆隊來說仍遭遇不小挑戰。

威廉斯本賽季傷病不段，先是在休賽期間因接受手腕手術，使他缺席了開季的前19場比賽，今天又因大腿傷勢，很可能將缺席後幾場賽事。本季他至今出戰24場比賽，場均得到16.8分、4.8籃板、5.6助攻，投籃命中率47%、三分命中率30%，整體表現相較前幾個賽季來說，有明顯下滑的趨勢。

Jalen Williams is headed to the locker room after grabbing at his hamstring 😬 pic.twitter.com/OdBJL04iPT — Heat Central (@HeatCulture13) 2026年1月18日