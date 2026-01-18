NBA／對決溫班亞瑪特別來勁？愛德華：一對一單挑肯定我贏

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華(左)和溫班亞瑪上演狀元大對決。 美聯社
兩大年輕天才球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演令人屏息的飆分大對決，兩人正面交鋒火力全開。愛德華命中9記三分球狂轟生涯新高55分，包含第四節獨拿26分；溫班亞瑪雖「只」拿39分，但他在最後關頭拿到關鍵分數更搶下重要進攻籃板，為馬刺鎖定差點飛走的勝利。

決勝時刻成為兩人舞台，愛德華連續得分拉抬氣勢，溫班亞瑪則多次即時回敬，讓比分始終緊咬。即便吞下敗仗，愛德華賽後仍對這場對決感到意猶未盡。他直言：「我超愛這種比賽，我真希望可以把其他人都清開，就我跟他直接一對一單挑。」

當被問到如果真的一對一誰會贏時，向來狂氣十足的愛德華毫不猶豫回答：「我。」

這也是雙方本季例行賽的最後一次交手，灰狼取得2勝1敗的優勢，不過值得注意的是，近兩次對戰馬刺都有過大幅度領先，但年輕建軍的他們，在經驗值方面相對灰狼還是有所欠缺，這兩場都遭到對方逆襲，差點全部翻船。

前一次交手命中致勝球的愛德華坦言，馬刺之所以總能激發他的最佳狀態，關鍵就在於對手陣中有溫班亞瑪。「他們擁有溫班亞瑪，他被看作是聯盟的未來門面，所以每次對到他，我一定會把狀態拉到最高。」

談到「聯盟門面」這個稱號，愛德華態度一如既往地直接：「這個位置Wemby可以拿去，我不想背負那麼多壓力，我只想做我自己。」

相較之下，溫班亞瑪則以更沉穩的語氣回應這場對決的意義，「這是一種榮耀，能和最好的球員全力對抗，首先會讓我們彼此變得更好，對我來說也是一種尊重的展現。」

溫班亞瑪是2023年NBA選秀狀元，被譽為自詹姆斯（LeBron James）以來最具天賦的超級新秀；愛德華則是2020年狀元出身，早已證明自己是聯盟頂級得分手之一。這場對決，兩人一共砍進94分，寫下自現代選秀制（1966年）以來，兩大狀元同場對決總得分最高的一場比賽紀錄。

下一次要看到愛德華與溫班亞瑪相互較勁，只能看雙方季後賽的種子順序和發展，這場55分對39分的巔峰對決，似乎也清楚宣告，屬於他們的時代才正要開始。

