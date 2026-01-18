NBA／綠杉真神射手是你！豪瑟狂飆10記三分 射下老鷹還寫紀錄

塞爾蒂克隊射手豪瑟（Sam Hauser）在今日比賽擦亮他「神射」的招牌，他全場僅上短短30分鐘便飆進10記三分，以相當高的效率拿下30分，幫助球隊132：106大勝老鷹，更在賽後寫下多項紀錄。

本場比賽，豪瑟的所有投籃都來自三分線外，三分球共計23投10中，繳出30分、6籃板、3助攻、1抄截、1火鍋的優異發揮，另一位拿下30+的是綠衫軍當家球星布朗（Jaylen Brown），他今日發揮更猛，上場約29分鐘，拿下41分、6籃板、2助攻。

Sam Hauser was LETHAL from downtown in the @celtics' road win tonight!



🎯 30 PTS

🎯 10 3PM



It's his second career game with 10+ 3PM, making him the only player in Celtics history with multiple such performances! pic.twitter.com/cZOt2tWMHA — NBA (@NBA) 2026年1月18日

憑藉兩人的好表現，塞爾蒂克從開賽就一路壓著老鷹打，甚至在第二節單節創下52：28的驚人比分差，挾帶著31分的領先優勢進入下半場。此後，老鷹再無還手之力，終場塞爾蒂克便以26分差喜收2連勝。

賽後，豪瑟寫下多項紀錄，首先，他是NBA史上單場命中10個以上三分球但兩分球出手次數為0的球員；此外，他還是塞爾蒂克隊史上唯一一位達成二次單場命中10個以上三分球場次的球員。

現年28歲的豪瑟，是2021年選秀會的落選秀，不過他在近幾年憑藉防守與投射方面的好表現，逐步站穩球隊的輪替。本季至今他已出賽39場比賽，場均可攻下8分、3.6籃板和1.3助攻，三分球命中率38.2%，是塞爾蒂克陣容中不可或缺的一名要角。