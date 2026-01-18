快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

NBA／綠杉真神射手是你！豪瑟狂飆10記三分 射下老鷹還寫紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克神射手豪瑟。 法新社
塞爾蒂克神射手豪瑟。 法新社

塞爾蒂克隊射手豪瑟（Sam Hauser）在今日比賽擦亮他「神射」的招牌，他全場僅上短短30分鐘便飆進10記三分，以相當高的效率拿下30分，幫助球隊132：106大勝老鷹，更在賽後寫下多項紀錄。

本場比賽，豪瑟的所有投籃都來自三分線外，三分球共計23投10中，繳出30分、6籃板、3助攻、1抄截、1火鍋的優異發揮，另一位拿下30+的是綠衫軍當家球星布朗（Jaylen Brown），他今日發揮更猛，上場約29分鐘，拿下41分、6籃板、2助攻。

憑藉兩人的好表現，塞爾蒂克從開賽就一路壓著老鷹打，甚至在第二節單節創下52：28的驚人比分差，挾帶著31分的領先優勢進入下半場。此後，老鷹再無還手之力，終場塞爾蒂克便以26分差喜收2連勝。

賽後，豪瑟寫下多項紀錄，首先，他是NBA史上單場命中10個以上三分球但兩分球出手次數為0的球員；此外，他還是塞爾蒂克隊史上唯一一位達成二次單場命中10個以上三分球場次的球員。

現年28歲的豪瑟，是2021年選秀會的落選秀，不過他在近幾年憑藉防守與投射方面的好表現，逐步站穩球隊的輪替。本季至今他已出賽39場比賽，場均可攻下8分、3.6籃板和1.3助攻，三分球命中率38.2%，是塞爾蒂克陣容中不可或缺的一名要角。

塞爾蒂克 Jaylen Brown

相關新聞

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，...

NBA／愛德華狂轟生涯最佳55分 與溫班亞瑪互飆創聯盟新紀錄

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）在因傷缺席兩場比賽後今日回歸，表現猶如猛虎出閘，上場40分鐘，33投19中包含砍進9記三分球，狂轟生涯新高55分，其中第四節一人猛飆26分，帶領一度落後

NBA／對決溫班亞瑪特別來勁？愛德華：一對一單挑肯定我贏

兩大年輕天才球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上演令人屏息的飆分大對決，兩人正面交鋒火力全開。愛德華命中9記三分球狂轟生涯新高

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台...

NBA／湯普森on fire！上半場轟23分達里程碑 助殘缺獨行俠連勝爵士

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，今天面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1...

NBA／綠杉真神射手是你！豪瑟狂飆10記三分 射下老鷹還寫紀錄

塞爾蒂克隊射手豪瑟（Sam Hauser）在今日比賽擦亮他「神射」的招牌，他全場僅上短短30分鐘便飆進10記三分，以相當高的效率拿下30分，幫助球隊132：106大勝老鷹，更在賽後寫下多項紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。