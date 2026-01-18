NBA／愛德華狂轟生涯最佳55分 與溫班亞瑪互飆創聯盟新紀錄

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）在因傷缺席兩場比賽後今日回歸，表現猶如猛虎出閘，上場40分鐘，33投19中包含砍進9記三分球，狂轟生涯新高55分，其中第四節一人猛飆26分，帶領一度落後25分的灰狼硬是超前比分。

Anthony Edwards 位置 後衛 得分 29.6 籃板 4.94 助攻 3.7 抄截 1.29

這一幕彷彿讓人回想到1月11日灰狼逆轉馬刺的戲碼，當時他們在第四節落後多達19分的情況下，靠著愛德華的致勝三分彈氣走對手。不過看似愛德華又要上演奇蹟之旅，可惜最終遇到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的關鍵攻守，搭配強森（Keldon Johnson）剩下31秒的致命三分球，灰狼仍是以123比126飲恨，吞下2連敗。

根據統計，這是愛德華生涯第3次單場至少拿下50分，追平唐斯保持的隊史紀錄；上季愛德華在面對巫師時首度突破50分大關，全場拿下51分。而前幾天對活塞一戰，愛德華轟進53分，如今沒隔幾天他又以55分改寫這項個人紀錄。只是遺憾的是，3場比賽中灰狼輸了2場。

愛德華也是史上第5位在25歲之前單場至少攻下55分、且包含命中至少8顆三分球的年輕戰將，比肩布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）等4人

值得一提的是，溫班亞瑪此戰也飆進了39分9籃板3助攻2阻攻，兩位狀元郎正面對決一共砍進94分，寫下自現代選秀制（1966年）以來，兩大狀元同場對決總得分最高的一場比賽紀錄。

