NBA／賽後嚴厲批評小將惹議 熱火主帥澄清：當時表達不夠清楚
在熱火前天以114：119輸給塞爾蒂克的比賽，當時熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）曾在下半場將熱火小將韋爾（Kel'el Ware）冰在板凳上，更在賽後對他的表現給予嚴厲批評，讓外界懷疑兩人之間是否存在分歧。不過，史波史特拉今日則在採訪中強調，自己當時只是表達不夠清楚而造成誤會，以此澄清「心結」一說。
韋爾在1月16日對陣塞爾蒂克的比賽中，上半場替補出戰8分49秒，由於在防守端表現不佳。因此，下半場他全程被教練按在熱火隊的板凳席上，總計韋爾全場5投1中，三分球4投1中，共計得到3分、5籃板，正負值為-8。
賽後，史波史特拉嚴厲批評了這位年僅21歲的年輕長人在場上的糟糕表現，他當時表示：「我知道這是會有爭議的話題，但他（韋爾）需要回到7、8週前的狀態，當時他每天累積好表現，現在雖然也在累積，但卻是往相反方向。」
此外，史波史特拉還補充：「我知道有些年輕球員會這樣，有時候你打不好會在潛意識裡說，『我就是要打這麼差，一直到你給我我應得的上場時間，到時候我才會打好。』但籃球不是這樣運作的。」這番言論一出，也隨即讓外界引發他是否與韋爾有「將帥不合」的猜想。
在接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時，得知此事的韋爾，則回應道：「我覺得這很瘋狂，但我的意思是，這是他的言論，我已經學會了控制自己能控制的事情。事情就是這樣。」並指出：「如果我下半場不上場，那是他覺得他必須做出的決定。」
今日在熱火對陣雷霆賽前，史波史特拉再度透過媒體發聲，試圖澄清此事，他說：「我當時表達得不夠清楚，這對韋爾來說不公平，我當時甚至沒有感到沮喪。所以我想說的是，我全身心投入到培養韋爾的機會中，並且對此充滿熱情，我們的團隊也有同感。」
「我們將竭盡所能，確保他成為他想成為的那種球員，也是我們需要他成為的那種球員。」史波史特拉補充。
韋爾在今日對陣雷霆的比賽前，本季前41場比賽數據為場均11.7分、9.9籃板和1.1火鍋，投籃命中率為54.3%，三分球命中率為41.9%（場均出手2.9次）；相較於新秀賽季，韋爾的數據有所提升，新秀賽季他場均得到9.3分、7.4籃板和1.1火鍋，投籃命中率為55.4%，三分球命中率為31.5%，當時一併入選NBA最佳新秀陣容第二隊。
