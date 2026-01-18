快訊

115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單

NBA／賽後嚴厲批評小將惹議 熱火主帥澄清：當時表達不夠清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火主帥史波史特拉（中）。 美聯社
熱火主帥史波史特拉（中）。 美聯社

熱火前天以114：119輸給塞爾蒂克的比賽，當時熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）曾在下半場將熱火小將韋爾（Kel'el Ware）冰在板凳上，更在賽後對他的表現給予嚴厲批評，讓外界懷疑兩人之間是否存在分歧。不過，史波史特拉今日則在採訪中強調，自己當時只是表達不夠清楚而造成誤會，以此澄清「心結」一說。

韋爾在1月16日對陣塞爾蒂克的比賽中，上半場替補出戰8分49秒，由於在防守端表現不佳。因此，下半場他全程被教練按在熱火隊的板凳席上，總計韋爾全場5投1中，三分球4投1中，共計得到3分、5籃板，正負值為-8。

韋爾（左）與史波史特拉（右）。 路透社
韋爾（左）與史波史特拉（右）。 路透社

賽後，史波史特拉嚴厲批評了這位年僅21歲的年輕長人在場上的糟糕表現，他當時表示：「我知道這是會有爭議的話題，但他（韋爾）需要回到7、8週前的狀態，當時他每天累積好表現，現在雖然也在累積，但卻是往相反方向。」

此外，史波史特拉還補充：「我知道有些年輕球員會這樣，有時候你打不好會在潛意識裡說，『我就是要打這麼差，一直到你給我我應得的上場時間，到時候我才會打好。』但籃球不是這樣運作的。」這番言論一出，也隨即讓外界引發他是否與韋爾有「將帥不合」的猜想。

在接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時，得知此事的韋爾，則回應道：「我覺得這很瘋狂，但我的意思是，這是他的言論，我已經學會了控制自己能控制的事情。事情就是這樣。」並指出：「如果我下半場不上場，那是他覺得他必須做出的決定。」

今日在熱火對陣雷霆賽前，史波史特拉再度透過媒體發聲，試圖澄清此事，他說：「我當時表達得不夠清楚，這對韋爾來說不公平，我當時甚至沒有感到沮喪。所以我想說的是，我全身心投入到培養韋爾的機會中，並且對此充滿熱情，我們的團隊也有同感。」

「我們將竭盡所能，確保他成為他想成為的那種球員，也是我們需要他成為的那種球員。」史波史特拉補充。

韋爾在今日對陣雷霆的比賽前，本季前41場比賽數據為場均11.7分、9.9籃板和1.1火鍋，投籃命中率為54.3%，三分球命中率為41.9%（場均出手2.9次）；相較於新秀賽季，韋爾的數據有所提升，新秀賽季他場均得到9.3分、7.4籃板和1.1火鍋，投籃命中率為55.4%，三分球命中率為31.5%，當時一併入選NBA最佳新秀陣容第二隊。

Erik Spoelstra 熱火

相關新聞

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，...

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台...

NBA／湯普森on fire！上半場轟23分達里程碑 助殘缺獨行俠連勝爵士

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，今天面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1...

NBA／少唐西奇和艾頓 詹姆斯獨撐湖人仍慘輸拓荒者

當家球星唐西奇（ Luka Doncic）和艾頓（Deandre Ayton）都缺席的湖人隊，今天攻下全隊最高分的史馬特...

NBA／賽後嚴厲批評小將惹議 熱火主帥澄清：當時表達不夠清楚

在熱火前天以114：119輸給塞爾蒂克的比賽，當時熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）曾在下半場將熱火小將韋爾（Kel'el Ware）冰在板凳上，更在賽後對他的表現給予嚴厲批評，讓外界

NBA／布克復出得分超越奈許 尼克「返校日」失利近10戰吞8敗

布克（Devin Booker）因左腳踝扭傷缺席1場比賽後重新回歸，但對手布朗森仍持續休兵，雙方主力一來一往戰力消長；前三節兩隊都有過幾波進攻高潮，各自拉開比分也先後追回失分，打到第四節仍形成僵局。太

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。