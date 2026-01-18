NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，共有10名球員有外線進球紀錄，火力全開下以136：116輕取黃蜂隊，3連勝外還締造特別紀錄。

根據統計，三分線自1979-80年賽季導入後，勇士已經連3場比賽都有10位球員有三分球進球表現，寫下聯盟最長記錄。

Toss the no-look dime between defenders.



Hit the googles celebration after 🥽



Just Steph being Steph!



GSW leads CHA in the 3Q... tap to watch: https://t.co/1nLl0qgNHb pic.twitter.com/13YHsFMiKx — NBA (@NBA) 2026年1月18日

勇士紀錄夜共有8名球員得分兩位數，凳出發的梅爾頓（De'Anthony Melton）外線6投3中攻下24分全隊最高，格林（Draymond Green）三分球8投4中攻下20分，板當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球8投2中拿14分，菜鳥理查德（Will Richard）頂替巴特勒的先發位置也有11分進帳。

黃蜂半場打完以57：69落後，第三節雖一度追近比數到79：82，但勇士在希爾德（Buddy Hield）外線帶動下拉出一波20：5的海嘯攻勢，穩住領先下主力球員最後3分多鐘就下場休息，在板凳區迎接本季對戰黃蜂的「橫掃」。

黃蜂以米勒（Brandon Miller）28分最佳，克努佩爾（Kon Knueppel）24分。