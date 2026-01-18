聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄
勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，共有10名球員有外線進球紀錄，火力全開下以136：116輕取黃蜂隊，3連勝外還締造特別紀錄。
根據統計，三分線自1979-80年賽季導入後，勇士已經連3場比賽都有10位球員有三分球進球表現，寫下聯盟最長記錄。
勇士紀錄夜共有8名球員得分兩位數，凳出發的梅爾頓（De'Anthony Melton）外線6投3中攻下24分全隊最高，格林（Draymond Green）三分球8投4中攻下20分，板當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球8投2中拿14分，菜鳥理查德（Will Richard）頂替巴特勒的先發位置也有11分進帳。
黃蜂半場打完以57：69落後，第三節雖一度追近比數到79：82，但勇士在希爾德（Buddy Hield）外線帶動下拉出一波20：5的海嘯攻勢，穩住領先下主力球員最後3分多鐘就下場休息，在板凳區迎接本季對戰黃蜂的「橫掃」。
黃蜂以米勒（Brandon Miller）28分最佳，克努佩爾（Kon Knueppel）24分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言