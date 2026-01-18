NBA／布克復出得分超越奈許 尼克「返校日」失利近10戰吞8敗

布克（Devin Booker）因左腳踝扭傷缺席1場比賽後重新回歸，但對手布朗森仍持續休兵，雙方主力一來一往戰力消長；前三節兩隊都有過幾波進攻高潮，各自拉開比分也先後追回失分，打到第四節仍形成僵局。太陽在關鍵時刻轟出一波15比5的猛烈攻勢，趁勢拉開兩位數分差，尼克追分無力，最終讓太陽以106比99帶走客場勝利。

正在進行東區客場6連戰之旅的太陽，結束近期2連敗，同時也完成本季對尼克的橫掃，目前在西區排名第7仍緊咬前面的湖人；至於近況低迷的尼克則是苦吞3連敗，他們最近10場比賽輸了8場之多，東區前3席次岌岌可危。

Somehow... Someway...



Devin Booker (20 PTS) beats the 3Q buzzer with this wild shot 😅 pic.twitter.com/ODsKl1EB1r — NBA (@NBA) 2026年1月18日

布克全場18投7中獲得全隊最高27分，外加4籃板4助攻，手感並非特別火燙，但他頻頻站上罰球線，14罰12中，成功撐起球隊進攻節奏。值得一提的是，布克生涯總得分累積達17413分，接連超越老大哥奈許（Steve Nash）和公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），排名來到史上第96名。

艾倫（Grayson Allen）貢獻16分，威廉斯（Mark Williams）也有14分9籃板進帳；古德溫（Jordan Goodwin）與格里斯佩（Collin Gillespie）各拿到13分、11分6助攻。

Devin Booker... that's toughhhhhh! pic.twitter.com/1keYjT9dTw — Phoenix Suns (@Suns) 2026年1月18日

尼克此役在自家舉辦「返校日」活動，中場特別在表揚多位昔日名將。名人堂球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）率先登場，隨後包括尤英（Patrick Ewing）、佛雷瑟（Walt Frazier）、布萊德利（Bill Bradley）、盧卡斯（Jerry Lucas）、海伍德（Spencer Haywood）與麥卡杜（Bob McAdoo）等名人堂成員依序亮相。身穿背後印有「Once a Knick, always a Knick」與球隊1946年創隊年份的黑色外套，為這場比賽增添濃厚情感氛圍。

New York Knicks legends pose at halfcourt!



Absolute bucket-getters 💯👏 pic.twitter.com/a9RJGr45XS — NBA (@NBA) 2026年1月18日

其他像是史陶德邁爾（Amare Stoudemire）、史密斯（J.R. Smith）等曾經效力大蘋果過的好手，也都前來共襄盛舉，留下美好的大合影。

不過回到比賽場外，尼克雖然多次有機會拉開比分，卻擋不住太陽攻勢，特別是第四節中後段，再度面臨無人扛進攻重任的窘境，遭太陽一波攻勢擊潰。

Knicks LEGENDS at the Mecca tonight! 👀 pic.twitter.com/EESjPIsKjJ — NBA (@NBA) 2026年1月18日

據統計，尼克在第四節三分球10投僅1中，唐斯（Karl-Anthony Towns）一次完全空檔的外線出手甚至投出「麵包球」，引來主場球迷噓聲，反撲氣勢就此中斷。

唐斯與麥克布萊德（Deuce McBride）各拿下23分，阿努諾比（OG Anunoby）也有21分表現，但尼克全隊發生17次失誤。