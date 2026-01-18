快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／布克復出得分超越奈許 尼克「返校日」失利近10戰吞8敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布克回歸拿下27分。 美聯社
布克回歸拿下27分。 美聯社

布克（Devin Booker）因左腳踝扭傷缺席1場比賽後重新回歸，但對手布朗森仍持續休兵，雙方主力一來一往戰力消長；前三節兩隊都有過幾波進攻高潮，各自拉開比分也先後追回失分，打到第四節仍形成僵局。太陽在關鍵時刻轟出一波15比5的猛烈攻勢，趁勢拉開兩位數分差，尼克追分無力，最終讓太陽以106比99帶走客場勝利。

正在進行東區客場6連戰之旅的太陽，結束近期2連敗，同時也完成本季對尼克的橫掃，目前在西區排名第7仍緊咬前面的湖人；至於近況低迷的尼克則是苦吞3連敗，他們最近10場比賽輸了8場之多，東區前3席次岌岌可危。

布克全場18投7中獲得全隊最高27分，外加4籃板4助攻，手感並非特別火燙，但他頻頻站上罰球線，14罰12中，成功撐起球隊進攻節奏。值得一提的是，布克生涯總得分累積達17413分，接連超越老大哥奈許（Steve Nash）和公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），排名來到史上第96名。

艾倫（Grayson Allen）貢獻16分，威廉斯（Mark Williams）也有14分9籃板進帳；古德溫（Jordan Goodwin）與格里斯佩（Collin Gillespie）各拿到13分、11分6助攻。

尼克此役在自家舉辦「返校日」活動，中場特別在表揚多位昔日名將。名人堂球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）率先登場，隨後包括尤英（Patrick Ewing）、佛雷瑟（Walt Frazier）、布萊德利（Bill Bradley）、盧卡斯（Jerry Lucas）、海伍德（Spencer Haywood）與麥卡杜（Bob McAdoo）等名人堂成員依序亮相。身穿背後印有「Once a Knick, always a Knick」與球隊1946年創隊年份的黑色外套，為這場比賽增添濃厚情感氛圍。

其他像是史陶德邁爾（Amare Stoudemire）、史密斯（J.R. Smith）等曾經效力大蘋果過的好手，也都前來共襄盛舉，留下美好的大合影。

不過回到比賽場外，尼克雖然多次有機會拉開比分，卻擋不住太陽攻勢，特別是第四節中後段，再度面臨無人扛進攻重任的窘境，遭太陽一波攻勢擊潰。

據統計，尼克在第四節三分球10投僅1中，唐斯（Karl-Anthony Towns）一次完全空檔的外線出手甚至投出「麵包球」，引來主場球迷噓聲，反撲氣勢就此中斷。

唐斯與麥克布萊德（Deuce McBride）各拿下23分，阿努諾比（OG Anunoby）也有21分表現，但尼克全隊發生17次失誤。

相關新聞

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線齊發射垮黃蜂寫特別紀錄

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，...

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台...

NBA／湯普森on fire！上半場轟23分達里程碑 助殘缺獨行俠連勝爵士

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，今天面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1...

NBA／布克復出得分超越奈許 尼克「返校日」失利近10戰吞8敗

布克（Devin Booker）因左腳踝扭傷缺席1場比賽後重新回歸，但對手布朗森仍持續休兵，雙方主力一來一往戰力消長；前三節兩隊都有過幾波進攻高潮，各自拉開比分也先後追回失分，打到第四節仍形成僵局。太

NBA／屢勸不聽！毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

現年46歲的前湖人冠軍前鋒歐頓（Lamar Odom）於美國時間週六凌晨，在「賭城」拉斯維加斯因涉嫌酒後駕車被警方攔下並逮捕。目前，該事件仍在調查中。 據美媒《TMZ》最新報導指出，歐頓被指控酒

NBA／巴特勒直言勇士半季表現「普通」 格林嘆：好多場勝利自己敗掉

今年例行賽正式走過一半賽程，金州勇士目前以23勝19敗暫居西區第8，這也是球隊自2022年奪冠賽季以來，前41場比賽的最佳成績，甚至比上季同期還多出一勝。 勇士賽季初展現不錯的氣勢，例行賽首戰作

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。