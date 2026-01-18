快訊

NBA／屢勸不聽！毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
前湖人奪冠功臣歐頓。 美聯社
前湖人奪冠功臣歐頓。 美聯社

現年46歲的前湖人冠軍前鋒歐頓（Lamar Odom）於美國時間週六凌晨，在「賭城」拉斯維加斯因涉嫌酒後駕車被警方攔下並逮捕。目前，該事件仍在調查中。

據美媒《TMZ》最新報導指出，歐頓被指控酒後駕車以及另外2項交通違規，他被指控超過限速41英里（約時速66公里）行駛，以及不當變換車道。目前還沒有關於他案情的最新消息，他似乎仍在被拘留中。

歐頓雖然曾是幫助球隊奪冠的功臣，但品行不佳也是事實，他過去曾有長期的藥物濫用史，甚至他還在NBA打球時就有這些問題，當時他飽受毒品問題、可卡因成癮和酗酒的困擾，在2001年，當時還效力快艇隊的歐頓被檢驗出吸食大麻，被聯盟處以8場禁賽的處罰。

在2015年，歐頓遭遇12次中風、6次心臟病發作，並因古柯鹼和其他毒品攝取過量而昏迷了4天，更加顯現退役後的他，不但沒有改過自新，反而變本加厲，繼續過著迷爛的生活。

回顧其職業生涯，在1999年選秀會中，歐頓以第4順位被快艇選中，生涯曾效力過4支球隊，分別是快艇、熱火、湖人、獨行俠。他的生涯高光時刻是在效力「紫金軍」湖人隊期間，成為當家球星布萊恩（Kobe Bryant）的好搭檔，分別在2009年、2010年兩度隨湖人奪下總冠軍，他個人則是在2011年榮獲年度最佳第六人殊榮。

湖人

