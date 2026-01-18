NBA／巴特勒直言勇士半季表現「普通」 格林嘆：好多場勝利自己敗掉

今年例行賽正式走過一半賽程，金州勇士目前以23勝19敗暫居西區第8，這也是球隊自2022年奪冠賽季以來，前41場比賽的最佳成績，甚至比上季同期還多出一勝。

勇士賽季初展現不錯的氣勢，例行賽首戰作客力壓湖人，回到主場開幕戰又在延長賽力退金塊，隨後更在聖安東尼奧連續擊敗馬刺，靠著柯瑞（Stephen Curry）兩場合計95分的火力，展現重返西區前6強的企圖。

不過，勇士在穩定性上仍面臨相當大的起伏，即使能擊敗強權，卻也接連輸給多支缺少主力球星的球隊，包括沒有「字母哥」的公鹿、少了席亞康（Pascal Siakam）的溜馬、班凱羅（Paolo Banchero）缺席的魔術、失去沙波尼斯（Domantas Sabonis）的國王、杜蘭特（Kevin Durant）休兵的火箭，以及沒有愛德華（Anthony Edwards）坐鎮的灰狼。

截至目前，勇士對戰勝率5成以上球隊僅有9勝11敗，想要取得季後賽門票，表現仍有很多進步空間。

談到球隊目前狀態，巴特勒（Jimmy Butler）給出相當直白的評價：「普通。」他表示，「這是最糟糕的位置，因為可能往上也可能往下，但沒有人想只當一支平庸的球隊。」儘管如此，勇士內部對下半季仍保持樂觀，尤其在健康狀況逐漸改善之下，團隊氣氛正向發展。

總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，球隊上半季確實錯失了幾場應該拿下的勝利，但現在最重要的是專注當下。「我認為我們目前處在不錯的位置，」柯爾說，「我們必須照顧好自己，努力往排名上爬。現在打得相當穩定，也做了很多正確的事情。」

格林（Draymond Green）在直播時也坦言，球隊有好幾場都應該順順拿下，但卻是遺憾落敗。「說實話，我們戰績原本應該會更好。可能30勝11敗、28勝13敗之類的，一點都不誇張。今年有好幾場比賽，我們自己就是白白送給對手，等到賽季尾聲你回頭看，一定會想，『如果當時那場有贏下來就好了。』」

庫明加問題懸而難解，連帶也影響勇士整體戰力。 路透社

在傷兵狀況方面，勇士逐漸接近全員到齊，目前僅剩小柯瑞（Seth Curry）仍因坐骨神經相關傷勢缺陣。老將霍福特（Al Horford）和梅爾頓（De'Anthony Melton）的回歸，對戰力影響尤為關鍵。

梅爾頓歷經前季ACL重傷後狀態回溫，有3場比賽繳出本季最高得分，對拓荒者拿下23分、對公鹿22分、對國王19分，柯爾更點名他是球隊最出色的第一線防守者之一；霍福特則是連續13場比賽都有命中三分球，在他上場時，勇士每百回合防守效率提升5.3分，儘管仍不太可能出戰背靠背賽程，但影響力明顯。

「我們現在終於開始搞清楚自己是什麼樣的球隊了，」格林表示，「事情正在慢慢到位，我們正在轉彎，建立屬於自己的身分。」格林強調，勇士的核心仍是防守，數據也佐證這點，球隊目前防守效率高居聯盟第5，每場抄截9.6次排名第4。

但過往以進攻見長的勇士，卻有待加溫，勇士進攻效率僅排聯盟第15，三分命中率36.0%排名第12，但每場命中15.9顆三分球仍高居聯盟之首，同時失誤數還是偏高，每場15.6次並列聯盟第5多。

所幸球隊仍由聯盟最具牽制力的進攻武器領軍，柯瑞場均28分、每場投進4.6顆三分球，這位即將迎來生涯第12次全明星入選的傳奇射手，依舊處於巔峰期。

「我仍然把贏球放在第一位，」柯瑞在季初表示，「能在這樣的狀態下繼續打球，我感到非常幸運。」

隨著季中交易截止日逼近，庫明加（Jonathan Kuminga）的問題能否得到解決仍是未知數，以現有戰力來看，想要提升排名甚至取得季後賽門票，看起來仍有懸念。