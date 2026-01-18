快訊

NBA／K湯接班人！前40場比賽飆137顆三分 克努佩爾締狂紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂新秀克努佩爾。 美聯社
夏洛特黃蜂隊2025屆新秀克努佩爾（Kon Knueppel）在菜鳥賽季打出亮眼表現，甚至可說不輸他的大學隊友、獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）。此外，擅長外線投射的克努佩爾，甚至還用歷史級數據證明，自己是聯盟中頂尖的「神射手」。

根據統計，克努佩爾在職業生涯前40場比賽投進了137顆三分球，寫下NBA歷史最多紀錄。克努佩爾也因為其在外線穩定的發揮，以及無球跑動投射的造詣，被外界視作35歲獨行俠射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）的接班人。

這是相當恐怖的數據，因為綜觀該排行榜的其他球員，沒有任何一位球員在生涯前40場比賽，三分球產量在100顆以上，包括勇士一哥、NBA歷史三分王柯瑞（Stephen Curry）也是如此。

至於排行榜第2的是爵士當家球星馬卡南（Lauri Markkanen），他在2017-2018菜鳥賽季共投進98顆三分；第3名則是湖人巨星唐西奇（Luka Doncic），他在2018-2019菜鳥賽季飆進96記三分彈。其餘在榜上的球員按名次分別是國王小將穆雷（Keegan Murray）、拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）、騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）等。

本賽季，克努佩爾一共代表黃蜂出戰40場比賽，場均繳出19.1分、5.1籃板、3.6助攻，三分球命中率為42.8%，被多數人看好有望角逐今年的新人王獎項。至於另一位能夠和他「掰手腕」，角逐該獎項的是2025選秀狀元佛雷格，他本賽季場均為18.8分、6.3籃板、4.2助攻。

