NBA／回應莫蘭特交易傳聞！灰熊主帥：專注我們能控制的事

本賽季，灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）的交易傳聞鬧得沸沸揚揚，甚至一度傳出「將帥不合」的消息，連帶影響球隊戰績。灰熊主帥伊薩洛（Tuomas Iisalo）則在近期受訪時，談到有關莫蘭特的交易傳聞做出了回應，他強調，這並不會影響他們的日常工作，且在NBA工作經歷這些很正常。

儘管近日關於莫蘭特的交易話題佔據各大媒體的頭條，但伊薩洛仍堅稱，這並未對球隊造成影響，球隊的重心仍然放在他們能夠控制的事情上，「我認為我們專注於我們能夠控制的事情，」伊薩洛在接受《talkSPORT》的史坦（Marc Stein）採訪時說道：「NBA的特點之一就是總是會有很多外界的干擾。」

Grizzlies coach Tuomas Iisalo exclusively tells @talkSPORT and @TheSteinLine about whether Ja Morant plays on Sunday against the Magic in London. 🏀 pic.twitter.com/dzH21318IE — talkSPORT (@talkSPORT) 2026年1月17日

「但這並沒有真正影響我們的日常工作。我們一直都在努力前進，繼續做好工作，在訓練時也保持著高度的專注和努力。」伊薩洛補充。

現年26歲的莫蘭特，本賽季因傷病只打了18場比賽，場均僅能拿到19分、3.2籃板、7.6助攻，更糟的是，他的投籃命中率跌至40.1%，為生涯新低。同時，灰熊隊的戰績也未見起色，目前他們以17勝23敗的戰績排在西區第11。

除此之外，伊薩洛還在稍早另一個採訪中，向媒體透露莫蘭特即將重返賽場的訊息，「他很有可能上場，他今天參加了全部訓練，現在我們只需要看看他明天早上的身體反應，」伊薩洛說：「當然，這並不能保證他一定能上場，他必須感覺小腿的狀況良好才行。」灰熊隊下一戰將在台灣時間明日凌晨與魔術隊在倫敦展開歐洲巡迴系列戰的第2場比賽。