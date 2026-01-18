NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）2022年總冠軍賽第6戰的實穿球衣，最近以245萬美元（約7747萬新台幣）的價格私下售出，打破柯瑞球衣的新高，買家希望保持匿名，並沒公開身份。

柯瑞球衣的最高售價原紀錄是175萬8000美元，去年夏天在蘇富比拍出的價格，這是柯瑞NBA生涯第二場比賽穿上的球衣，這場比賽他投進了生涯第一記三分彈。

梅格雷集團（MeiGray Group）總裁兼營運梅塞爾（Barry Meisel）向美國《ESPN》證實柯瑞冠軍賽實穿球衣出售的消息。梅格雷集團以照片比對和鑑定服務聞名，和勇士隊、湖人隊以及6支NHL球隊有合作協議，3年半前就曾針對柯瑞這件球衣進行照片比對，並以170萬美元的價格私下售出。

梅塞爾表示，有觀察到這一年到一年半的期間，高價規模的私人交易顯著增加，「高端物品的售價是幾年前的數倍，買家和賣家都希望私下交易。」