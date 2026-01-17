TPBL／戰神五星高中生梅克時差缺陣 特攻謝亞軒轟5三分球取勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝亞軒（左）投進五記三分球拿下23分。圖／TPBL提供
台北台新戰神今天在主場迎戰新北中信特攻，原定將出賽的新洋將梅克卻在賽前熱身後出現時差狀況，在保護球員考量下球團也決定讓他休息，只以雙洋將陣容應戰，最終戰神也以79：95吞敗。

戰神在日前宣佈釋出開季表現不如預期的洋將齊曼加，並與昔日全美五星高中生梅克簽約，而梅克在昨天抵台後，原定今天與特攻之戰就將開箱，但在今天賽前練習後，他卻出現時差狀況，戰神球團也基於保護球員立場，決定讓梅克休息，明天是否出賽也將視他賽前練習狀況。

談到梅克目前調整狀況，戰神總教練許皓程說：「這一場比賽前他就一直表達想要上場，為球隊效力的態度，昨天發了聲明後，還是以球員安全為第一優先考量，在比賽前他也做一系列熱身和投籃，但做完後他非常想要睡覺，出現時差，賽前他還是想要打，但在保護他立場上面，決定讓他休息，明天還是要看他狀況。」

在以雙洋將陣容迎戰特攻的情況下，戰神上半場雖然還與對手拉鋸，但下半場特攻透過內外串連不斷撕裂戰神防線，尤其是謝亞軒在下半場三分球4投3中，全場投進5記三分球拿下23分，加上馬可也有24分、22籃板、5抄截、4助攻的全能演出，最終特攻也以16分差距取勝。

特攻謝亞軒本季開季雖然表現一度不如預期，不過過去10場比賽已經8場得分上雙，每場比賽平均能投進2.8記三分球，談到今天表現，他說：「賽前知道對手可能在陣型比較劣勢狀態，賽前設定就是多往裡面打，製造他們裡面的困擾後去協防，外圍就有一些空檔，自己有把握外線的一些出手，自己整體表現進攻端感覺還不錯。」

籃球 TPBL 新北中信特攻 謝亞軒 台新戰神

