NBA／溫班亞瑪將成為聯盟「惡夢」？字母哥：希望我那天已經退休

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨日率隊以119：101擊敗公鹿。賽後，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也毫不吝嗇給予高度評價，讚揚溫班亞瑪已是「聯盟未來」。

安戴托昆波在接受《ClutchPoints》訪問時，被問到溫班亞瑪與去年交手時相比的差異，「他絕對是一名更好的球員了。不只是比新秀年好，而是跟我們去年交手時相比，他在我看來已經強上非常多。」

談到對溫班亞瑪未來的看法，安戴托昆波更給出最高級肯定，「我相信，只要他能保持健康，他就是這個聯盟的未來，天花板無可限量。」

事實上，去年2月1日雙方交手，溫班亞瑪便在主場以31分、14籃板、6火鍋的表現，率領馬刺以144：118大勝公鹿。

「有一件事我注意到，去年他一場會投9顆、10顆三分球，對吧？但今年他大概只投4、5顆，那這代表什麼？」安戴托昆波進一步分析溫班亞瑪在進攻選擇上的轉變。

安戴托昆波隨即給出答案，「這代表他更努力去找自己的進攻位置了。他更常替隊友製造機會，把球拿到更接近籃框的位置，嘗試進攻禁區。因為他7呎5吋，基本上是無法防守的存在。」

「要防守這樣的球員，你唯一能做的，就是對他更有身體對抗性，試著把他推出原本的位置。」字母哥補充道。

數據也印證了這點。去年對戰公鹿時，溫班亞瑪投了11顆三分；而本場比賽僅出手6次，卻仍高效攻下22分、10籃板、2火鍋的成績，且僅打22分鐘。

談到溫班亞瑪的成長潛力，安戴托昆波表示，「我覺得，只要他持續成長、不斷打磨自己的比賽、隨著年齡累積經驗，無論面對什麼考驗，他最後一定都能找到答案。他只需要低頭工作，努力帶領這支球隊贏球。」

值得一提的是，字母哥甚至用半開玩笑的語氣形容未來的溫班亞瑪，「我認為有一天，他會來到所謂的『最終型態』。到那時候，他會變成一場惡夢。我希望那天到來時，我已經退役了。但因為我是個競爭者，我熱愛和最強的人對決，也希望能在自己還不算太老的時候，親眼見證、親身對抗那個最終版本。」