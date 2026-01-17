NBA／若我在場結果會不一樣！小莫里斯談施羅德「堵人事件」

快訊

湖人國王於去年12月29日一戰中，唐西奇（Luka Dončić）與施羅德（Dennis Schröder）於球員通道爆發衝突事件，施羅德還試圖毆打唐西奇，最終處以無薪禁賽3場處分。對此，前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.），也在節目上表達自己的看法。

小莫里斯在自己的 Podcast《The Morris Code》中，以極為火爆、毫不修飾的語氣談及此事，「我第一時間就接到電話，他們跟我說：『那傢伙動手了。』」

「我完全不會懷疑是施羅德做的……如果我當時跟湖人一起在場上，這種狗屁事情根本他X的就不會發生。」

回顧當時情況，在一次暫停期間，唐西奇嘲諷施羅德，並提到施羅德在多年前曾經拒絕了湖人提供的4年8400萬美元的續約，並告訴他，「你本應該簽下那份合約」。

此番言論瞬間引發施羅德的不滿，理智線被怒氣沖斷的他，在離開客隊更衣室後，他在湖人隊替補席附近的通道裡看到了唐西奇，兩人再次爆發了衝突。根據NBA報告指出，比賽結束後大約40分鐘，施羅德與唐西奇展開對峙。

此外，施羅德還試圖毆打唐西奇，將衝突事件的嚴重程度進一步上升。好在湖人先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）隨即上前將施羅德拉開，球館保安人員也立即介入，兩人隨後各自離開球場，唐西奇也與他的父親駕車離開球場；至於施羅德則和國王隊的其他隊員乘坐球隊巴士離開。

