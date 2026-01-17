NBA／沙波尼斯回歸助陣國王4連勝 逢季中交易截止前敏感期

因左膝半月板部分撕裂導致缺席27場比賽的國王明星長人沙波尼斯（Domantas Sabonis），總算是在今天主場對巫師的比賽中復出，他替補上場21分鐘，6投5中拿下13分6籃板5助攻1抄截，出現4次失誤，國王在6人得分雙位數的優勢下，最終以128比115拿下4連勝。

這場聯盟後段班的正面碰撞，國王顯得更加兵強馬壯，不僅迎回沙波尼斯，先前與唐西奇（Luka Doncic）衝突遭禁賽3場的控衛施羅德（Dennis Schroder）也在這場比賽回歸，繳出15分5助攻的成績。在獲得4連勝之後，國王目前排名聯盟倒數第4，壓在前面的球隊包括5連敗的巫師，以及溜馬、鵜鶘。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）依然勇冠三軍，一人狂轟26分6助攻，一度與對手發生衝突的德羅展（DeMar DeRozan）則攻下17分，阿丘瓦（Precious Achiuwa）與拉文（Zach LaVine）各挹注16分。

沙波尼斯重返球場後，其名字仍是在2月5日季中交易截止日前備受關注。消息指出，國王在新任總管派瑞（Scott Perry）上任後，對於合約金額較高的資深球員交易持開放態度。沙波尼斯合約尚餘3年、總值1.363億美元，若國王持續朝重建方向前進，他的去留也會是討論的焦點之一。

沙波尼斯本季受制傷勢影響，場均17.2分12.3籃板3.7助攻，球員效率值（PER）為17.0，明顯低於生涯平均的20.4。外界評估，數據下滑一方面與膝傷影響有關，另一方面也反映國王整體戰力與表現不穩，這些因素都可能左右其他球隊對他交易價值的判斷。

國王願意討論資深球員交易，象徵陣容可能進行大幅調整。派瑞接手的是一支在2023年闖進季後賽、卻隨後未能兌現期待的球隊，管理層如今面臨抉擇：究竟要圍繞年輕核心重新打造，或試圖維持現有主力繼續拚戰。

沙波尼斯此時的復出，不僅攸關場上戰力，或許也將牽動國王接下來的長期布局。