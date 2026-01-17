NBA／從廣告背景到聯盟巨星 約柯奇圓夢開吃「塔可鐘」
金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）與速食品牌Taco Bell的淵源，至今仍是NBA球迷津津樂道的趣談。近日，約柯奇終於親口嘗試Taco Bell的經典產品Quesarito，也讓這段橫跨10年的選秀插曲，正式畫下句點。
回顧2014年NBA選秀會，金塊在第41順位選進約柯奇時，轉播畫面正好切進Taco Bell的廣告，介紹的正是全新推出的Quesarito，這段畫面多年來不斷在網路上被翻出，成為選秀史上最具辨識度的經典瞬間之一。
有趣的是，約柯奇過去曾開玩笑表示，自己「從來沒吃過Taco Bell」。不過近日，他終於打破這個堅持，被抓到他正大快朵頤Quesarito。
值得一提的是，去年12月18日，Taco Bell曾推出一支廣告，並公開向約柯奇「喊話」，懇請他再給品牌一次機會。原因在於，當年取代他選秀畫面的牛肉捲餅一度下架，後來又重新回歸販售，這段「命運交錯」也再次引發話題。
事實上，約柯奇不同於多數在廣告時段被唱名、隨即被淡忘的次輪新秀。他一路成長為聯盟門面球星，手握總冠軍與總決賽MVP，並三度拿下例行賽MVP、多次入選年度第一隊，還累積超過180次大三元。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言