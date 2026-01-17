NBA／從廣告背景到聯盟巨星 約柯奇圓夢開吃「塔可鐘」

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）與速食品牌Taco Bell的淵源，至今仍是NBA球迷津津樂道的趣談。近日，約柯奇終於親口嘗試Taco Bell的經典產品Quesarito，也讓這段橫跨10年的選秀插曲，正式畫下句點。

回顧2014年NBA選秀會，金塊在第41順位選進約柯奇時，轉播畫面正好切進Taco Bell的廣告，介紹的正是全新推出的Quesarito，這段畫面多年來不斷在網路上被翻出，成為選秀史上最具辨識度的經典瞬間之一。

有趣的是，約柯奇過去曾開玩笑表示，自己「從來沒吃過Taco Bell」。不過近日，他終於打破這個堅持，被抓到他正大快朵頤Quesarito。

值得一提的是，去年12月18日，Taco Bell曾推出一支廣告，並公開向約柯奇「喊話」，懇請他再給品牌一次機會。原因在於，當年取代他選秀畫面的牛肉捲餅一度下架，後來又重新回歸販售，這段「命運交錯」也再次引發話題。

事實上，約柯奇不同於多數在廣告時段被唱名、隨即被淡忘的次輪新秀。他一路成長為聯盟門面球星，手握總冠軍與總決賽MVP，並三度拿下例行賽MVP、多次入選年度第一隊，還累積超過180次大三元。