NBA／「我真的很想念他」！瑞佛斯感性談波波維奇的馬刺印記

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日隨隊作客馬刺主場，在談及馬刺相關話題時，他特別提到已退休的傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich），直言即便對方已卸下兵符，其影響力仍深深留在這支球隊。

「這幾天我剛好有機會和Pop來回聊了不少，老天，我真的很想念那個傢伙還在這裡的日子。」瑞佛斯受訪時感性地說道。

由於公鹿在對灰狼的主場賽事結束後提前抵達聖城，瑞佛斯也藉此與波波維奇重新聯繫。

事實上，瑞佛斯球員生涯末期曾效力馬刺，當時波波維奇僅擔任球隊總管，兩人後來各自在教練圈闖出名號。波波維奇則在2024年11月因中風健康因素，於去年春天正式退休。

瑞佛斯表示，「他的存在感仍然無所不在，這也是我跟他說的事情之一。那種感覺依舊留在這裡，你真的感受得到。」

現年76歲的波波維奇以五座NBA總冠軍、史上最多勝場教練的身分告別聯盟，但瑞佛斯認為，他留下的體系與文化，仍持續為馬刺帶來正向影響。

此外，瑞佛斯也肯定馬刺現任總教練強森（Mitch Johnson）的帶隊表現，認為這支年輕球隊已具備競爭力，「他在退下來之前，替球隊做了非常棒的布局，把強森一路帶上來。你現在看到的一切，無論是打法還是球隊氣質，都還是那支馬刺，這真的很酷。」

「我認為Mitch做得非常出色，真的很棒。他們很好、陣容深度夠、年輕、有運動能力，也被好好地執教。這支球隊的天花板非常高，而且不是未來，是現在。很多人說『也許是現在』，但我覺得，真的就是現在了。」瑞佛斯補充道。