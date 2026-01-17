NBA／騎士小將狂飆39分還送準絕殺助攻 米契爾大讚「該拿進步獎」

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
騎士隊23歲小將泰森打出生涯代表作。 美聯社
騎士隊23歲小將泰森（Jaylon Tyson）在今天與76人隊之戰打出生涯代表作，全場猛轟39分還在比賽最後4.8秒助攻給莫布里（Evan Mobley）完成準絕殺灌籃，在他領軍下最終騎士就以117：115逆轉76人，讓騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）也直呼應該將年度進步獎班給泰森。

前年選秀會在首輪第20順位被騎士選入的泰森，儘管在菜鳥球季並未有太多出色發揮，不過在例行賽封關戰他就曾有過單場31分演出，而本季他不僅成功擠進騎士輪替陣容中，還獲得22場先發機會，包括今天與76人之戰他全場猛轟生涯新高的39分，更在比賽最後3分鐘扮演騎士逆轉功臣。

騎士今天在比賽最後3分鐘還以7分落後76人，不過關鍵時刻泰森連續飆進將三分球還助攻給杭特（De'Andre Hunter）完成灌籃，儘管76人又在倒數8.3秒靠著馬克西（Tyrese Maxey）進球再度扳平比數，但泰森在倒數4.8秒切入吸引防守後助攻給莫布里完成絕殺灌籃，最終騎士就以2分差距險勝。

泰森今天拿下生涯新高的39分，還在關鍵時刻展現大心臟，讓騎士一哥米契爾也大讚小老弟的表現，「這孩子太與眾不同了，從球隊的角度來看，我們已經做了我們需要做的事情，每位球員也都站了出來，尤其是泰森，他投入很多努力，在我們有很多球員無法出賽的情況下，他打得像是一名10年老將，我為他感到開心。」

米契爾接著表示，泰森如果能維持歸水準演出，應該獲得年度進步獎，「年度進步獎應該要有他，他配得上這個榮譽，沒人能在生涯第二年做到像泰森這樣的事情，這很特別，他是我們贏下比賽的原因，他還防守了馬克西（23投僅9中拿下22分）整場比賽，我真的為他感到開心。」

