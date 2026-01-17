快訊

NBA／輸球就像世界末日？霍姆葛倫笑談回應球隊低潮與雜音

聯合新聞網／ 綜合報導
霍姆葛倫談到球隊本季一度遭遇低潮時，外界過度放大的反應。 美聯社。

雷霆昨日作客火箭主場，最終以111比91大勝對手，豪取5連勝。此役繳出18分、9籃板、4火鍋、2抄截全能表現的霍姆葛倫Chet Holmgren），賽後也談到球隊本季一度遭遇低潮時，外界過度放大的反應，並以玩笑方式回應質疑聲浪。

「只要一輸球，大家就好像天要塌了、世界末日到了，甚至要『賣掉球隊』一樣，我不是真的說有人這樣講啦，但那種感覺就是如此。」霍姆葛倫笑著說道。

他進一步指出，輸球時所有細節都會被放大檢視，但球隊不能因此迷失方向，「當你輸球，每一件事都會被放到顯微鏡下檢視，你不能忘記自己是誰、你怎麼打球、你一直以來成功的方式是什麼。」

「有些時候，你得先撐過去，才能真正成長。我們不可能永遠風平浪靜，這就是NBA，對手很強、賽程很硬，這不只是籃球，也是人生的一部分，你只能保持穩定。」

霍姆葛倫也強調，面對高低起伏時，心態調整至關重要，「你要接受艱難時刻與糟糕比賽一定會出現，不能因為順就得意忘形，因為你還是得持續進步。其他球隊會針對你做得好的地方下手，這是一個永無止境的循環。」

雷霆目前戰績來到35勝7敗，依舊穩居聯盟第一，明日則要面對東區第8的熱火，挑戰6連勝。

