NBA／杜蘭特挺身狂轟39分 第四節爆發率火箭力壓殘缺灰狼

沒有愛德華（Anthony Edwards）的灰狼前往休士頓挑戰強敵火箭，雙方前三節戰得難分難捨，不過進入第四節杜蘭特（Kevin Durant）還是挺身而出扛下得分重任，單節獨拿14分，帶領球隊穩住領先優勢，最終以110比103勝出。

火箭先前7場比賽苦吞5敗，此戰能夠終結灰狼2連勝，也稍微紓解被後面第7名太陽追趕排位的壓力，雙方勝差稍微拉開到1場。

杜蘭特全場18投11中包含轟進6記三分球，外加14罰11中狂砍39分7助攻4籃板；第四節後段6犯畢業的森根（Alperen Sengun）補上25分14籃板3助攻，湯普森（Amen Thompson）和謝普得（Reed Sheppard）各拿到14分。

THIS ALPEREN SENGUN SEQUENCE!



😤 Drives with power for the slam

😤 Gets in the passing lane

😤 Dives for the loose ball



Big-time player making big-time plays. pic.twitter.com/YYYxiaSCGi — NBA (@NBA) 2026年1月17日

灰狼一開賽在藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、里德（Naz Reid）三大鋒線的強勢進攻下搶得先機，首節一度領先達12分，但這樣的優勢在進入第二節後逐漸消失，杜蘭特拿下11分，幫助火箭在半場結束時追到只有2分差。

雙方接下來進入短兵相接，誰都無法有效拉開比分，戰局一路僵持到第四節，杜蘭特延續火力又拿下10分，帶動球隊迅速拉開9分差；灰狼雖然試圖追趕，趁森根犯滿離開之際，追到僅有一球之差，但杜蘭特穩穩把握後面4次罰球機會，加上藍道關鍵掉球，灰狼最後也無力回天。

藍道不讓杜蘭特專美於前，此戰25投14中也飆進39分；里德砍進5記三分球，獨拿25分10籃板4助攻，麥克丹尼爾斯15分7籃板4助攻2抄截，戈貝爾（Rudy Gobert）10分13籃板2阻攻2抄截。

雙方命中率和三分命中率都相差無幾，籃板相關的數據也是如此，有趣的是，就連罰球都一樣失準，灰狼合計35投僅20中，而火箭也是34罰20中，兩隊都無法因此佔到便宜。