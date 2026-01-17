快訊

生日當天釀人倫悲劇！美11歲男童「為了拿回Switch」槍殺父親

繼承股票繼續賺股息？6大雷區千萬別踩！她勸媽媽賣零股「避開大麻煩」賺20萬

唐從聖愛女驚爆被霸凌！同學人身攻擊還咒她「全家死光」

NBA／杜蘭特挺身狂轟39分 第四節爆發率火箭力壓殘缺灰狼

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特第四節發威。 美聯社
杜蘭特第四節發威。 美聯社

沒有愛德華（Anthony Edwards）的灰狼前往休士頓挑戰強敵火箭，雙方前三節戰得難分難捨，不過進入第四節杜蘭特（Kevin Durant）還是挺身而出扛下得分重任，單節獨拿14分，帶領球隊穩住領先優勢，最終以110比103勝出。

火箭先前7場比賽苦吞5敗，此戰能夠終結灰狼2連勝，也稍微紓解被後面第7名太陽追趕排位的壓力，雙方勝差稍微拉開到1場。

杜蘭特全場18投11中包含轟進6記三分球，外加14罰11中狂砍39分7助攻4籃板；第四節後段6犯畢業的森根（Alperen Sengun）補上25分14籃板3助攻，湯普森（Amen Thompson）和謝普得（Reed Sheppard）各拿到14分。

灰狼一開賽在藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、里德（Naz Reid）三大鋒線的強勢進攻下搶得先機，首節一度領先達12分，但這樣的優勢在進入第二節後逐漸消失，杜蘭特拿下11分，幫助火箭在半場結束時追到只有2分差。

雙方接下來進入短兵相接，誰都無法有效拉開比分，戰局一路僵持到第四節，杜蘭特延續火力又拿下10分，帶動球隊迅速拉開9分差；灰狼雖然試圖追趕，趁森根犯滿離開之際，追到僅有一球之差，但杜蘭特穩穩把握後面4次罰球機會，加上藍道關鍵掉球，灰狼最後也無力回天。

藍道不讓杜蘭特專美於前，此戰25投14中也飆進39分；里德砍進5記三分球，獨拿25分10籃板4助攻，麥克丹尼爾斯15分7籃板4助攻2抄截，戈貝爾（Rudy Gobert）10分13籃板2阻攻2抄截。

雙方命中率和三分命中率都相差無幾，籃板相關的數據也是如此，有趣的是，就連罰球都一樣失準，灰狼合計35投僅20中，而火箭也是34罰20中，兩隊都無法因此佔到便宜。

相關新聞

NBA／神級表現也救不了湖人 唐西奇將缺席明天與拓荒者之戰

近期球隊狀況出現巨大起伏的湖人隊，明天將作客拓荒者隊主場，不過今天湖人球團宣布，球隊當家球星唐西奇（Luka Donci...

NBA／一坨狗屎！小瑞佛斯重砲抨擊勇士「冷凍」庫明加

前NBA後衛、現任《NBC Sports》分析師小瑞佛斯（Austin Rivers），近日在自己的Podcast節目中，針對勇士長時間「冷凍」23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）一事

NBA／騎士小將狂飆39分還送準絕殺助攻 米契爾大讚「該拿進步獎」

騎士隊23歲小將泰森（Jaylon Tyson）在今天與76人隊之戰打出生涯代表作，全場猛轟39分還在比賽最後4.8秒助...

NBA／杜蘭特挺身狂轟39分 第四節爆發率火箭力壓殘缺灰狼

沒有愛德華（Anthony Edwards）的灰狼前往休士頓挑戰強敵火箭，雙方前三節戰得難分難捨，不過進入第四節杜蘭特（Kevin Durant）還是挺身而出扛下得分重任，單節獨拿14分，帶領球隊穩住

NBA／雷霆甩低潮近11戰搶9勝 威廉斯談心態轉變：SGA信任成關鍵

衛冕軍雷霆度過前段時間的小低潮後持續展現統治力，日前先後擊敗馬刺、火箭兩支前段班勁旅，戰績推進至5連勝。雷霆二哥威廉斯（Jalen Williams）分享球隊近期連勝背後的心態調整，直言「不再期待勝利

NBA／哈登8分半鐘狂飆16分逆轉暴龍 快艇小將挺身助拳保住5連勝

近期拉出一波4連勝的快艇隊，今天在雷納德（Kawhi Leonard）缺陣的情況下作客暴龍隊主場卻險些踢到鐵板，在前三節...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。