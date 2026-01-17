NBA／哈登8分半鐘狂飆16分逆轉暴龍 快艇小將挺身助拳保住5連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇靠著「大鬍子」哈登在第四節最後3分半鐘到延長賽狂飆16分，最終快艇就以121：117逆轉暴龍。 美聯社
近期拉出一波4連勝的快艇隊，今天在雷納德（Kawhi Leonard）缺陣的情況下作客暴龍隊主場卻險些踢到鐵板，在前三節一路落後的情況下，快艇靠著「大鬍子」哈登（James Harden）在第四節最後3分半鐘到延長賽狂飆16分，最終快艇就以121：117逆轉暴龍，收下5連勝。

在開季前27場比賽僅拿下6勝後，快艇過去13場比賽就收下11勝，僅敗給塞爾蒂克隊與尼克隊雙強各一場，而今天作客暴龍主場，儘管雷納德因為腳踝傷勢缺陣，但快艇仍是在哈登領軍打出精彩一戰。

在主場出賽的暴龍，今天上半場就展現多點開花的團隊火力，在兩節賽事中就轟下61分，並取得9分領先，前三節打完暴龍也保持在雙位數的11分領先，一路壓著快艇打。

但第四節快艇展開反撲，先是板凳出發的克里斯提（Cam Christie）開節後拿下球隊前14分中的9分，幫助球隊逆轉戰局，儘管暴龍又在第四節最後3分半鐘拉回到8分領先優勢，但哈登關鍵時刻挺身而出連得8分扳平戰局，將比賽帶入延長賽，延長賽他個人更是包辦了團隊12分中的8分，在短短8分半鐘內狂飆16分，最終快艇就以4分差距逆轉勝出，收下5連勝，近14場比賽拿下12勝。

快艇今天以哈登31分表現最佳，包括他在內團隊共6人得分上雙，替補上陣的年輕好手米勒（Jordan Miller）與克里斯提分別有19分和16分進帳，成為快艇今天贏球另外一大關鍵；至於暴龍則以巴恩斯（Scottie Barnes）24分最佳。

談到今天球隊在雷納德缺陣的情況下保住連勝，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說：「我們球隊的年輕球員表現很棒，他們能夠得分、防守，而且更重要的是讓哈登有機會休息，他們在這場比賽挺身而出。」

