NBA／雷霆甩低潮近11戰搶9勝 威廉斯談心態轉變：SGA信任成關鍵

衛冕軍雷霆度過前段時間的小低潮後持續展現統治力，日前先後擊敗馬刺、火箭兩支前段班勁旅，戰績推進至5連勝。雷霆二哥威廉斯（Jalen Williams）分享球隊近期連勝背後的心態調整，直言「不再期待勝利，而是重新把勝利『打出來』」。

雷停開季前25場比賽氣勢奪人，僅僅輸掉1場，被看好有機會挑戰勇士73勝紀錄，但隨後他們在6場比賽中苦吞4敗，包含連輸馬刺3次，球隊陷入若干低潮；而在4連勝回穩後，又飲恨敗給太陽，隔日「背靠背」竟被黃蜂慘電27分，寫下本季最慘敗仗。

經過這段時間的重整後，雷霆依然面臨傷兵輪替的考驗，外線火力也時有起伏，不過憑藉強悍的攻守戰力，雷霆很快又找回正軌，拉出一波5連勝，展現絕佳狀態。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）先稱讚球員們在防守端的適應能力，威廉斯隨後補充，團隊健康狀況回穩是關鍵之一，「除了哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）之外，大家幾乎都到齊，角色也更穩定，知道自己的上場時間與責任」。

他強調，過去一段時間雷霆一度仰賴天賦取勝，反而偏離了既定標準，「到後面有點變成『期待會贏』，而不是『把勝利掙回來』。最近幾場，我們重新做到全場拚勁、分享球、快攻轉換與空間配置，這才是我們想要的贏球方式」。

場上表現同樣呼應這樣的轉變。威廉斯也特別提到當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），認為他對隊友的高度信任，是雷霆能在關鍵時刻打出團隊籃球的重要原因。

「SGA在最重要的時刻選擇相信我們，這點值得致敬。正因為如此，我們才能拿到上季的冠軍，也讓他現在更有信心繼續這麼做。」威廉斯說。

他進一步指出，這種信任並非臨時抱佛腳就能建立，「這是一種必須提早累積的能力，不是到4、5、6月才突然需要時才去找。當我們能持續用這種方式應對各種防守，對手也更難臨場調整，因為他們不知道該針對誰、用什麼方式來守。」

先前，亞歷山大也公開力挺本季表現優異的霍姆葛倫（Chet Holmgren）角逐全明星，展現核心領袖的包容與分享。隨著團隊默契與執行力同步提升，雷霆再度向聯盟宣告，他們仍是總冠軍最有力的競逐者。