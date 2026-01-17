快訊

NBA／價值遠不如預期？名記直言庫明加交易市場冷清

聯合新聞網／ 綜合報導
溫德霍斯特近日指出，庫明加的交易行情，並未如外界期待般熱絡。 美聯社。
根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日指出，勇士前鋒庫明加Jonathan Kuminga）正式提出交易申請後，但現實情況恐怕比想像更加殘酷，原因在於庫明加的交易行情，並未如外界期待般熱絡。

溫德霍斯特在《The Hoop Collective》節目中透露，真正對庫明加展現高度興趣的球隊其實相當有限，其中最積極的正是國王，但勇士並未接受相關報價。

「我只能說，真的很想要他的球隊是沙加緬度國王。根據史萊特（Anthony Slater）與查拉尼亞（Shams Charania）的報導，他們現在仍然想要庫明加，但勇士對這筆交易有自己的標準，而他們沒有點頭成交。」溫德霍斯特說道。

溫德霍斯特接著補充，即便還有其他球隊表達過興趣，但整體市場反應並不熱烈，「也許還有一、兩支球隊有興趣，但恕我直言，我以前在《ESPN》的同事、國王總管佩瑞（Scott Perry），並不是那種引領市場趨勢的球隊，當其他人沒有爭先恐後想要這名球員時，這代表什麼？尤其是在他還是受限自由球員的時候。」

溫德霍斯特進一步點出，若庫明加真具備高度市場價值，情況理應早已不同。

「各隊對他的興趣並不強烈，因為如果真的有，那他早在去年夏天就已經被交易，或是被其他球隊簽走了。我的意思是，為什麼這件事會引起這麼多困惑？如果他真的是一名有價值的球員，那麼現在正陷入掙扎的勇士，理應會讓他上場。」

值得一提的是，史萊特先前也曾認為，若勇士始終未收到符合期待的交易報價，球隊並不排除在交易截止日後繼續留用庫明加。

