NBA／一坨狗屎！小瑞佛斯重砲抨擊勇士「冷凍」庫明加

聯合新聞網／ 綜合報導
小瑞佛斯針對鋒庫明加(左)事件火力全開，直言整件事就是一坨「狗屎」。 美聯社。
前NBA後衛、現任《NBC Sports》分析師小瑞佛斯（Austin Rivers），近日在自己的Podcast節目中，針對勇士長時間「冷凍」23歲前鋒庫明加Jonathan Kuminga）一事火力全開，甚至直言整件事就是一坨「狗屎」。

小瑞佛斯在Podcast節目《Off Guard》中談及庫明加在勇士的處境，「庫明加這整件事，完全就是一坨狗屎（bullsh*t）。他們對待庫明加的方式，是我好一段時間以來從沒看過的。好，這傢伙是具備場均20分水準的球員。我為什麼知道？因為他真的做過。」

「當其他人受傷時，他連續一個多月場均20分以上。這不是我在亂講，這是真的發生過。好，去年他整季被丟進丟出輪換，甚至季後賽根本沒上場，結果有一場季後賽，他從板凳出發直接砍30分。好嗎？那是一場季後賽！」小瑞佛斯強調庫明加早已證明自己具備穩定得分能力。

小瑞佛斯也點出勇士目前的進攻矛盾，認為球隊明明需要一名能在柯瑞Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒Jimmy Butler）身旁穩定得分的球員，卻選擇將庫明加完全冰封。

小瑞佛斯語氣激動地補充，「庫明加是一個怪物等級的天賦與運動員！我是說，他在場上的彈跳、爆發力，會讓人直接『哇！』那種等級。到底他Ｘ的怎麼可能在一支爛成這樣的勇士隊，一分鐘都上不了場？！這真的讓我抓狂！」

數據方面，庫明加本季僅替勇士出賽18場，場均繳出11.8分、6.2籃板、2.6助攻的成績，整體投籃命中率43.1%、三分命中率32%。

事實上，庫明加季初曾一度獲得總教練柯爾（Steve Kerr）信任，連續12場先發出賽。然而，自12月19日對太陽一戰後，庫明加便未上場比賽，在這段期間幾乎每場都被列為「DNP」，雖然仍隨隊訓練、出現在場邊，但完全沒有出賽機會。

小瑞佛斯進一步表示，「我現在因為在NBC工作，看球比我人生任何時候都多。我每天都在看這支爛到不行的勇士隊，我心裡想的是，這傢伙到底怎麼會連板凳都下不了？！我看到波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody），一堆其他亂七八糟的球員，那些人不錯，穆迪不錯、波傑姆斯基也不錯。但他們還有一堆我根本沒聽過的傢伙。」

「史班瑟（Pat Spencer）上場的時間都比庫明加多！庫明加已經14場沒打了。他身高6呎8吋，是個得分手。勇士一半時間都在為得分掙扎，但他們卻把一個場均20分等級的球員，丟在板凳最底端，只因為教練不喜歡他。」小瑞佛斯說道。

「這是私人恩怨，我知道這一點，因為我跟庫明加那邊的人很熟。我知道一些事情，但我不能在節目上說。」

針對勇士對外所給出的「陣容搭配問題」，小瑞佛斯更是直接拆解。柯爾曾表示，巴特勒加盟後，如何平衡巴特勒、格林與庫明加的場上搭配，是球隊的核心難題之一。

對此，小瑞佛斯在節目中反問，「除了柯瑞，這支球隊還有誰是真正的『射手』？我是說，真正的射手？」

對此，共同主持人哈吉希（Pausha Haghighi）回答，「穆迪。」

小瑞佛斯隨即反擊，「好，那這就正是重點了。那為什麼大家要一直說庫明加『不適合』？說他是非射手？老兄，整支球隊都是非射手！除了柯瑞以外，沒有人是真正的定點射手！」

「所以拜託，別再拿『庫明加不適合球風』來當藉口了。巴特勒也不適合，但你們還是把他找來了，這完全沒有邏輯。」

「他們把巴特勒找來，而巴特勒在某些方面做的事情，跟庫明加根本是同一類型，這件事本身就是對庫明加最大的矛盾。庫明加看到這一幕，心裡一定想：『那你們之前為什麼從來不讓我打？』」

「巴特勒不會投，格林不會投，小裴頓（Gary Payton II）也不會投，這些人全都不會投。但現在就只有庫明加不能上場？」

「有人會說：『小裴頓知道自己的角色，會掩護、會跑動、知道怎麼搭配柯瑞。』好，我可以給他跟格林通行證，格林畢竟是格林。但兄弟，剩下的名單到底是什麼？」

