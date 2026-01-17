NBA／神級表現也救不了湖人 唐西奇將缺席明天與拓荒者之戰

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

近期球隊狀況出現巨大起伏的湖人隊，明天將作客拓荒者隊主場，不過今天湖人球團宣布，球隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）將因為左腹股溝痠痛缺席該場賽事，讓近期5戰4敗的湖人再添不利因素。

湖人近期因為防守端的潰堤問題，過去5場比賽分別不敵馬刺、公鹿、國王、黃蜂等隊，僅對戰老鷹隊時靠著單場猛轟141分贏球，但防守問題依舊未有太大改善。

而唐西奇在日前與國王之戰賽前熱身時，就曾反應腹股溝有不適的狀況，不過他仍決定帶傷上陣，並且在比賽過程中一度接受腿部內側部位的治療，最終他攻下42分、8助攻、7籃板，而上一場與黃蜂之戰，他也奮力攻下39分外帶4助攻、3籃板，但球隊仍是以18分差距輸球。

唐西奇本賽季至今仍以平均得分33.6分在得分榜排名第一名，並且在全明星賽前兩輪投票中位居西區得票王，在日前談到球隊低迷的近況時他也不忘向球隊信心喊話，「我們之前對戰老鷹的比賽打得非常好，而且那還是一場背靠背的賽事，所以我們證明自己有能力做到這一點，我們必須打出那樣的水準，打得快且強硬，我認為老鷹為我們樹立了一個很好的榜樣。」

除了唐西奇外，湖人也宣布兩大長人海斯（Jaxson Hayes）與艾頓（Deandre Ayton）分別因為左腿肌腱傷勢出賽成疑以及左膝痠痛進入傷病名單。

