NBA／公牛盼迎回吉迪止跌反彈 主帥：期待週末實戰練習收好效果

芝加哥公牛在主控缺陣的情況下持續原地踏步。因腿後肌拉傷休兵的吉迪（Josh Giddey）已接近3週未出賽，球隊近6戰吞下4敗，目前在東區第9名徘徊，急需後場引擎回歸提振戰力。

對此，總教練唐納文（Billy Donovan）透露，球隊正評估讓吉迪於本週末與G聯盟附屬球隊進行練習，作為復出前的重要測試。

唐納文在對籃網賽前受訪時表示，球隊對吉迪的復原進度感到樂觀，「也許週日他能跟那些G聯盟的球員一起練習，至少能上場動一動。到目前為止，復健與負荷提升都沒有出現任何反覆，他的感覺相當不錯。」

唐納文強調，仍希望親眼看到吉迪完成一堂實戰型訓練來評估狀況，「但他確實朝正確方向前進，整體進展讓我感覺很好。」

吉迪缺陣期間，公牛戰績為4勝4敗，這段時間團隊淨效率值排聯盟第14名，進攻端起伏明顯。事實上，23歲的吉迪是本季芝加哥最穩定、也最具產量的進攻核心，30場出賽繳出生涯新高的場均21.1分、9.8籃板、9.9助攻，投籃命中率46.6%、三分球38.6%、罰球76.1%，幾乎以準大三元之姿撐起球隊火力。

公牛目前僅以半場勝差領先老鷹守住東區第9，距離第8的熱火有著1.5場差距。接下來芝加哥將與籃網進行背靠背兩戰，隨後還要迎接一段嚴峻賽程，連續對上快艇、灰狼、塞爾蒂克與湖人。

若吉迪能如期回歸並迅速找回節奏，將成為公牛能否止跌反彈、力拚附加賽席位的關鍵變數。