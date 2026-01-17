NBA／桑托斯傷退成課題 柯爾透露前場替代方案霍福特是關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士總教練柯爾坦言，桑托斯的能量與功能性難以取代。 美聯社。
勇士總教練柯爾坦言，桑托斯的能量與功能性難以取代。 美聯社。

勇士昨日以126比113擊敗尼克，但勇士前鋒桑托斯（Gui Santos）卻在首節不慎扭傷左腳踝提前退場，傷勢初判並不嚴重，仍確定將缺席下一場比賽，甚至可能影響整段主場8連戰。總教練柯爾Steve Kerr）在球隊訓練後坦言，桑托斯的能量與功能性難以取代。

「這是一個很大的損失。他的拚勁、進攻籃板能力，還有他的體型都會被想念。當我們讓他和格林一起上場時，他通常打四號位，能幫助我們在場上維持尺寸與對抗性。」

桑托斯近期在輪換中的地位明顯提升，不僅能提供外線投射，也能在無球狀態下完成掩護、卡位與補防。體重218磅的他，相較初進聯盟時大幅增肌，使他在四號位對抗中不落下風。這樣的身材條件，也讓勇士在「小陣容」與「雙塔配置」之間多了一種彈性選擇。

數據顯示，桑托斯的影響力不僅體現在得分上。受傷前連續9場出賽中，他有7場正負值為正，總正負值高達+64。對尼克一戰，他僅出賽5分鐘，便命中三分、抓下籃板並送出火鍋。

在桑托斯缺陣後，柯爾也透露球隊將重新評估前場搭配，「我們必須思考是要用更多後衛、還是讓兩名長人同時上場，像是讓波斯特（Quinten Post）和霍福特（Al Horford）一起打，或讓穆迪（Moses Moody）偶爾頂到四號位，這些都是選項。」

霍福特已逐漸適應勇士體系，獲得柯爾讚賞。 歐新社
霍福特已逐漸適應勇士體系，獲得柯爾讚賞。 歐新社

「如果你要在現代NBA使用雙塔，其中一人要能投、另一人要能傳，而霍福特一個人同時具備這兩項能力。」柯爾點出老將霍福特的價值所在。

值得一提的是，現年39歲的霍福特近期狀態回穩，近10場比賽平均繳出8分、5.4籃板與1.1阻攻，三分命中率超過四成，並連續多場送出火鍋，成功撐起勇士禁區防線。

勇士 柯爾 尼克 Steve Kerr Al Horford

