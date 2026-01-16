NBA／唐西奇被主播酸「愛抱怨的人」 湖人聰明哥呼籲要回防

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.6 籃板 7.72 助攻 8.7 抄截 1.56

湖人隊今天以117：135不敵黃蜂隊，唐西奇（Luka Doncic）又在比賽中向裁判抱怨，讓黃蜂主播柯林斯（Eric Collins）忍不住大聲吐槽：「這傢伙是一個愛抱怨的人。」

唐西奇本季場均獲得11.7次罰球，高居聯盟第1，遙遙領先雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）9.2次。不過唐西奇還不滿意，經常在場上向裁判攤手抱怨，令部分球迷感到厭煩。

🗣️ Eric Collins on Luka Doncic: "This guy is a whiner." 😂 pic.twitter.com/KpeP3MPSCc — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 16, 2026

本場湖人出手38次三分球、黃蜂43次；湖人獲得23次罰球、黃蜂16次。其中唐西奇「只」獲得7次罰球，命中3球。

湖人「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）賽後受訪時直言，別再跟裁判抱怨，不如趕快回防，「這絕對沒幫助，當你覺得自己被犯規，或認為裁判應該吹卻沒吹時，結果不是趕快回防；而是在那邊糾結跟裁判講個不停，這真的一點幫助都沒有。」