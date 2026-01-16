聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇被主播酸「愛抱怨的人」 湖人聰明哥呼籲要回防
湖人隊今天以117：135不敵黃蜂隊，唐西奇（Luka Doncic）又在比賽中向裁判抱怨，讓黃蜂主播柯林斯（Eric Collins）忍不住大聲吐槽：「這傢伙是一個愛抱怨的人。」
唐西奇本季場均獲得11.7次罰球，高居聯盟第1，遙遙領先雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）9.2次。不過唐西奇還不滿意，經常在場上向裁判攤手抱怨，令部分球迷感到厭煩。
🗣️ Eric Collins on Luka Doncic: "This guy is a whiner." 😂 pic.twitter.com/KpeP3MPSCc— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 16, 2026
本場湖人出手38次三分球、黃蜂43次；湖人獲得23次罰球、黃蜂16次。其中唐西奇「只」獲得7次罰球，命中3球。
湖人「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）賽後受訪時直言，別再跟裁判抱怨，不如趕快回防，「這絕對沒幫助，當你覺得自己被犯規，或認為裁判應該吹卻沒吹時，結果不是趕快回防；而是在那邊糾結跟裁判講個不停，這真的一點幫助都沒有。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言