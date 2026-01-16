快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

NBA／聲援庫明加！勇士三巨頭攜手護航：我們都愛他

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士三巨頭同步回應庫明加事件，並給予支持和鼓勵。 法新社。
勇士三巨頭同步回應庫明加事件，並給予支持和鼓勵。 法新社。

已被勇士棄用的庫明加Jonathan Kuminga）今天正式提出交易申請，相關傳聞持續發酵下，勇士今日仍以126比113擊敗尼克，近14戰拿下10勝，排名仍維持西區第8。賽後勇士三巨頭也同步回應庫明加事件，並給予支持和鼓勵。

「每個在這裡的人都可以很肯定地說，那不會是干擾，因為他本人就不是個干擾。」勇士老將格林Draymond Green）說道，還特別指向庫明加的置物櫃。

儘管外界議論不斷，勇士陣中仍強調庫明加風波不會影響球隊運作，而球隊也用勝利證明了這點。

「這確實是很特別的情況。我們的工作就是繼續比賽、繼續贏球，這件事情最後會有結果的。我喜歡我們現在的位置，也喜歡這支球隊的氛圍。我們打得越來越好了。」柯瑞Stephen Curry）表示。

另一名替庫明加大力發聲的球星則是巴特勒Jimmy Butler），自去年二月加盟後，他便成為庫明加的最大支持者之一。

巴特勒表示，「我們在更衣室裡都愛JK，這一點不會改變。如果哪天他不在這裡，我們還是支持他。我真心希望他一切順利，不管是在這裡或其他地方。」

當被問到是否希望球團正式送走庫明加時，巴特勒則語帶保留，「嘿嘿嘿嘿，這不是我能決定的。我只希望他快樂。只要能帶給他快樂，那就是我希望看見的。」

唯一令人擔心的是，賽後柯瑞腿部包著護套，在球員通道走動略顯吃力，他透露比賽中受到大腿撞擊仍帶傷完成比賽。而勇士下一戰將在後天迎戰黃蜂。

