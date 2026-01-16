NBA／「沒人會來救我們！」史馬特堅信湖人握有反彈本錢

湖人近期戰績陷入低潮，近13戰吞下8敗，今日又以117：135不敵黃蜂。雪上加霜的是，球隊在接下來的10場比賽中，有9場都在客場舉行。然而，後場大鎖史馬特（Marcus Smart）仍選擇展現信心，強調球隊已具備反彈所需的一切。

「現在的賽程確實有點混亂，但每支球隊在某個時間點都會遇到這種情況。」史馬特賽後表示。

「沒有人會來救我們，但我們也不需要任何人來救我們。我們擁有足夠的力量，只要更努力、堅持打出我們的比賽就行。」

談到本場失利，史馬特認為關鍵出現在心態與防守鬆懈，「我們開局表現不錯，打得很有侵略性。但當我們開始投不進、他們投進那些高難度進球後，我們反而讓這些狀況決定了我們的打法。」

「如果你希望成為防守強隊，當對手命中那些投籃時，你更要保持侵略性與警覺。否則事情就會開始變得難看，而這就是今晚發生的事。」史馬特補充道。

湖人在第四節剩9分多鐘時仍僅落後6分，但黃蜂隨即回敬一波9：0攻勢拉開差距，小鮑爾（LaMelo Ball）更是在在末節命中兩記關鍵三分球，徹底澆熄湖人反撲希望。