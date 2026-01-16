快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「沒人會來救我們！」史馬特堅信湖人握有反彈本錢

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管湖人近期戰績陷入低潮，史馬特仍強調球隊已具備反彈所需的一切。 法新社。
儘管湖人近期戰績陷入低潮，史馬特仍強調球隊已具備反彈所需的一切。 法新社。

本場賽事

-

:

-

載入中...

湖人近期戰績陷入低潮，近13戰吞下8敗，今日又以117：135不敵黃蜂。雪上加霜的是，球隊在接下來的10場比賽中，有9場都在客場舉行。然而，後場大鎖史馬特Marcus Smart）仍選擇展現信心，強調球隊已具備反彈所需的一切。

「現在的賽程確實有點混亂，但每支球隊在某個時間點都會遇到這種情況。」史馬特賽後表示。

「沒有人會來救我們，但我們也不需要任何人來救我們。我們擁有足夠的力量，只要更努力、堅持打出我們的比賽就行。」

談到本場失利，史馬特認為關鍵出現在心態與防守鬆懈，「我們開局表現不錯，打得很有侵略性。但當我們開始投不進、他們投進那些高難度進球後，我們反而讓這些狀況決定了我們的打法。」

「如果你希望成為防守強隊，當對手命中那些投籃時，你更要保持侵略性與警覺。否則事情就會開始變得難看，而這就是今晚發生的事。」史馬特補充道。

湖人在第四節剩9分多鐘時仍僅落後6分，但黃蜂隨即回敬一波9：0攻勢拉開差距，小鮑爾（LaMelo Ball）更是在在末節命中兩記關鍵三分球，徹底澆熄湖人反撲希望。

史馬特 湖人 黃蜂 小鮑爾 Marcus Smart

相關新聞

NBA／穆迪外線大爆發！聯手勇士雙星搶連勝 尼克9戰苦吞7敗

面對沒有布朗森（Jalen Brunson）坐鎮且「背靠背」客場連戰的尼克，巴特勒（Jimmy Butler）帶頭獨拿32分8籃板4助攻，柯瑞（Stephen Curry）補上27分7助攻，穆迪（Mo

NBA／「我們的關係很好」柯爾首度談庫明加交易申請

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）正式向球團提出交易申請後，總教練柯爾（Steve Kerr）今日首次回應事件，並坦言此局面「艱難但必須面對」。 柯爾受訪時首先澄清與庫明加之間並

NBA／「沒人會來救我們！」史馬特堅信湖人握有反彈本錢

湖人近期戰績陷入低潮，近13戰吞下8敗，今日又以117：135不敵黃蜂。雪上加霜的是，球隊在接下來的10場比賽中，有9場都在客場舉行。然而，後場大鎖史馬特（Marcus Smart）仍選擇展現信心，強

NBA／末節比賽變美式足球！太陽總教練罕見批評吹判尺度

儘管艾倫（Grayson Allen）今日飆進7記三分球、砍下全場最高33分，但在布克（Devin Booker）因傷缺陣的情況下，太陽最終先盛後衰被逆轉，以105：109不敵活塞。賽後，總教練奧特（

NBA／「GOAT」辯論新局面！甜瓜力挺柯瑞：怎麼能沒有他

關於詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）的「GOAT」論戰，長年成為球迷跨世代的爭辯焦點。然而，傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近日加入戰局

NBA／湯普森單場6顆三分彈超車里拉德 歷史排行榜躍居第4

獨行俠老牌射手湯普森（Klay Thompson）再度在NBA三分球歷史排行榜寫下新頁。今天面對爵士，替補上場的湯普森三分球13投6中，這讓他生涯三分球命中數累積達2809顆，一舉超越里拉德（Dami

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。