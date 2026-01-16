NBA／末節比賽變美式足球！太陽總教練罕見批評吹判尺度

儘管艾倫（Grayson Allen）今日飆進7記三分球、砍下全場最高33分，但在布克（Devin Booker）因傷缺陣的情況下，太陽最終先盛後衰被逆轉，以105：109不敵活塞。賽後，總教練奧特（Jordan Ott）罕見直言裁判尺度失衡，甚至形容活塞末節比賽像「美式足球」。

「第四節開始，就變成美式足球。他們的罰球殺了我們。」奧特語帶不滿地說。

數據顯示，第四節活塞共獲得14次罰球，雖其中6次來自太陽為追分刻意犯規，但太陽單節卻沒有任何機會站上罰球線，單節僅得15分。

即使不滿尺度，奧特並未把敗戰全數歸咎於裁判，強調球隊仍將專注進步，「我知道我們的努力，我也知道他們的努力，我看過賽季以來所有數據。我們不找藉口。」

「我們很快還會再打活塞，那仍會是一場惡戰，而我們要在那時變得更好。」奧特補充道。

季前不被看好的太陽，在奧特帶領下展現韌性與紀律。兩隊下一次交手落在1月30日，屆時布克能否回歸、太陽能否完成復仇，勢必將成關注焦點。