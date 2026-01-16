NBA／湯普森單場6顆三分彈超車里拉德 歷史排行榜躍居第4
獨行俠老牌射手湯普森（Klay Thompson）再度在NBA三分球歷史排行榜寫下新頁。今天面對爵士，替補上場的湯普森三分球13投6中，這讓他生涯三分球命中數累積達2809顆，一舉超越里拉德（Damian Lillard）的2804顆，在排行榜排名躍居史上第4。
目前湯普森還落後艾倫（Ray Allen）的2973顆，以及哈登（James Harden）的3293顆紀錄，至於榜首仍是他的老戰友、「浪花兄弟」搭檔柯瑞（Stephen Curry），加上今天比賽在內，他已經命中4205顆三分球，遙遙領先後面追兵。
湯普森是在上半場倒數1分17秒命中超越里拉德的三分球，這一球進網後，湯普森的表情說明了一切。考量到他曾在2019-20與2020-21兩個賽季因前十字韌帶與阿基里斯腱重傷整季報銷，能在復出後仍站上這樣的歷史高度，更顯得格外難得。
湯普森賽後談到這項里程碑時表示，能在經歷重大傷勢後繼續站在場上、還能為球隊貢獻，是他最感激的事，「我從來不會把能夠打球視為理所當然，這些數字對我來說，是一路撐過復健與低潮的證明。」
事實上，以湯普森的進度要追上里拉德原本是有一定難度，但因為里拉德去年季後賽面臨左腳阿基里斯腱斷裂導致報銷至今。35歲的他回到波特蘭仍決定謹慎休養復健，等待明年賽季以更健康的狀態重新出發，這也給了湯普森追趕的機會。
對里拉德遭遇感同身受的湯普森，在達成三分里程碑後表示：「我為他感到難過，我能理解他正在經歷的痛苦，傷病從來都不好受。我相信他會歸來，並像以往一樣繼續狂轟三分。」
湯普森也強調，「能與他、哈登、柯瑞、艾倫和米勒（Reggie Miller）這樣的球員並列，真的感到非常榮幸，這種感覺很特別。」
