NBA／「GOAT」辯論新局面！甜瓜力挺柯瑞：怎麼能沒有他

關於詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）的「GOAT」論戰，長年成為球迷跨世代的爭辯焦點。然而，傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近日加入戰局，點名勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）必須被納入「史上最偉大球員」討論，讓這場辯論似乎多了全新角度。

安東尼上個月作客節目《The Big Podcast with Shaq》談到GOAT話題時，毫不保留地力挺柯瑞，並對有人將他排除在外感到驚訝，「如果你在談GOAT，你怎麼能說柯瑞不在這個討論裡？他擁有所有足夠正當的理由。」

安東尼指出，柯瑞生涯四次總冠軍、兩座年度MVP、一座總決賽MVP，加上徹底革新NBA大三分時代的影響力，足以讓他列入討論範圍。

不僅如此，安東尼甚至推測柯瑞心中的GOAT排名，「喬丹（Michael Jordan）第一、布萊恩（Kobe Bryant）第二，然後是他自己，因為他不可能把詹姆斯（LeBron James）排在前面。」

節目主持人歐尼爾（Shaquille O'Neal）當場附和，並透露自己先前說過類似的觀點卻遭批評，「至少，大家應該把他的名字放進GOAT的討論裡。」

「因為他，每支球隊都投三分。大家說是數據革命，但其實是因為所有人都想擊敗勇士，擊敗那個人。」歐尼爾強調，柯瑞的影響力已徹底改寫籃球運動。

現年37歲的柯瑞本季仍維持巔峰級別表現，場均攻下28.1分、4.9助攻、3.8籃板，三分命中率42.2%，並追平喬丹，成為30歲後最多40分比賽的球員之一。他也在去年三月完成生涯4000顆三分球，成為史上第一人。

隨著柯瑞與詹姆斯生涯邁向尾聲，GOAT之爭仍沒有定論。不過外界認為，若兩人之中有人能率隊奪下第五冠，將在這場論戰中奠定明確優勢。