NBA／穆迪外線大爆發！聯手勇士雙星搶連勝 尼克9戰苦吞7敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞外線開火。 美聯社

面對沒有布朗森（Jalen Brunson）坐鎮且「背靠背」客場連戰的尼克，巴特勒（Jimmy Butler）帶頭獨拿32分8籃板4助攻，柯瑞（Stephen Curry）補上27分7助攻，穆迪（Moses Moody）更是外線福至心靈，三分球9投7中豪取21分，勇士在第三節一舉拉開兩位數分差，最終順利收下比賽，以126比113取得2連勝，也是近5戰的第4勝，排名仍維持西區第8。

作客的尼克一開始進入狀態，首節多點開花一度領先達17分，但巴特勒單節獨拿9分，帶動全隊逐漸縮小差距；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）第二節從板凳殺出拿下10分，幫助球隊一口氣扭轉劣勢，半場打完反而超前比分。

進入關鍵第三節，穆迪再度外線開火，柯瑞和巴特勒聯手拿下18分，勇士單節命中7記三分球，搭配快攻優勢，即便投籃命中率不如尼克，仍然拉開兩位數分差。尼克第四節雖然追到6分差距，柯瑞挺身連續轟進三分球，巴特勒也不忘補刀，兩人在這一節又合拿17分，從而穩定軍心，穩穩拿下勝利。

勇士整場比賽一共轟進20記三分球，對尼克造成莫大傷害，投籃命中率也達到53.9%，壓過對手的46.2%，甚至在籃板方面也沒落後太多，搭配22比8的快攻得分差距，成了後半段比賽的縮影。除了3人包辦80分外，波傑姆斯基也貢獻19分。

尼克陣中同樣3人至少拿到20分。阿努諾比（OG Anunoby）25分5籃板，麥克布萊德（Miles McBride）頂替先發也進帳25分6助攻3籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）11投9中獲得21分，唐斯（Karl-Anthony Towns）17分20籃板。

尼克近期低迷狀態，最近9場比賽苦吞7敗，排名遭到塞爾蒂克超車，落居東區第3，領先後面的暴龍也僅有0.5場勝差。

勇士 尼克 Stephen Curry Jimmy Butler Jalen Brunson Karl-Anthony Towns

