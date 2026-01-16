快訊

NBA／唐西奇砍39分、板凳僅9分 湖人被黃蜂小鮑爾三分射爛

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社

2025-2026賽季

湖人隊今天在主場迎戰黃蜂隊，原本贏面高的比賽在第二節變調，黃蜂憑藉領銜的20顆三分彈轟垮湖人，以135：117大勝。

唐西奇（Luka Doncic）首節就獨得19分，但湖人第二節進攻狀態慘淡只拿16分，半場打完反而落後9分。第三節唐西奇和詹姆斯（LeBron James）合砍25分，不過防守也守不住，黃蜂單節外線17中9轟進40分，帶著10分領先進入末節。

湖人末節後段一度靠詹姆斯連續取分讓比賽出現懸念，但小鮑爾（LaMelo Ball）連飆2記外線澆熄反撲氣焰，最後1分半鐘落後16分，湖人換布朗尼（Bronny James）等球員，如同舉白旗投降。

黃蜂以小鮑爾表現最佳，全場三分球17中9，繳出30分11助攻6籃板的全能數據。米勒（Brandon Miller）攻下26分，布里吉斯（Miles Bridges）得到25分8籃板。

湖人方面，唐西奇26投15中進帳39分，但只傳出4次助攻。詹姆斯繳出29分9籃板6助攻，湖人板凳席只貢獻9分。

湖人 黃蜂 Luka Doncic LeBron James

