聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇砍39分、板凳僅9分 湖人被黃蜂小鮑爾三分射爛
湖人隊今天在主場迎戰黃蜂隊，原本贏面高的比賽在第二節變調，黃蜂憑藉領銜的20顆三分彈轟垮湖人，以135：117大勝。
唐西奇（Luka Doncic）首節就獨得19分，但湖人第二節進攻狀態慘淡只拿16分，半場打完反而落後9分。第三節唐西奇和詹姆斯（LeBron James）合砍25分，不過防守也守不住，黃蜂單節外線17中9轟進40分，帶著10分領先進入末節。
湖人末節後段一度靠詹姆斯連續取分讓比賽出現懸念，但小鮑爾（LaMelo Ball）連飆2記外線澆熄反撲氣焰，最後1分半鐘落後16分，湖人換布朗尼（Bronny James）等球員，如同舉白旗投降。
黃蜂以小鮑爾表現最佳，全場三分球17中9，繳出30分11助攻6籃板的全能數據。米勒（Brandon Miller）攻下26分，布里吉斯（Miles Bridges）得到25分8籃板。
LeBron James
位置
前鋒
得分
22.7
籃板
5.82
助攻
6.9
抄截
1.14
湖人方面，唐西奇26投15中進帳39分，但只傳出4次助攻。詹姆斯繳出29分9籃板6助攻，湖人板凳席只貢獻9分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言