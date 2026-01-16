NBA／「痛痛先生」誕生！零號探員狠酸AD碰一下就喊痛

隨著獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）再次因傷缺席，外界批評聲浪不斷湧現。前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日在節目《Gil's Arena》中，更語帶嘲諷替戴維斯貼上新的稱號：「Mr. Ouchie」。

「我們看到他撞到膝蓋、撞到手肘，那場比賽甚至有一球，他手腕被碰到三次，他每次都抓著手腕喊痛『喔！喔！』我從來沒看過哪位球員會有這麼多小傷。」亞瑞納斯毫不留情表示。

亞瑞納斯接著將戴維斯與昔日球星比較，「我們看過艾佛森（Allen Iverson）那種摔倒、摔到地板彈起來的打法，也看過歐尼爾（Shaquille O'Neal）在籃下抓人、摔人，可我們從沒看過像戴維斯這樣的受傷方式和受傷頻率。」

值得一提的是，亞瑞納斯還將會話題延伸到唐斯（Karl-Anthony Towns），「我必須給唐斯多點尊重，他真的硬多了。你看起來有時候很奇怪，但我還是會選擇你，勝過『Mr. Ouchie』一百萬次。」

事實上，戴維斯在去年因唐西奇（Luka Dončić）交易案轉隊至獨行俠後，至今僅出賽29場，包括首次登場後立刻拉傷內收肌缺席六周，本季也因小腿拉傷缺席了整個11月，日前又因手部受傷預計再缺陣至少六周。

自2018-19賽季起，戴維斯僅兩個賽季出賽達到61場，甚至有網友統計，戴維斯職涯累積遭列入傷兵報告的獨立傷勢高達51種、總計近300次。