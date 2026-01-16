NBA／雷霆末節海嘯攻勢吞噬火箭 SGA還對KD噴垃圾話

雷霆在主場再度展現聯盟龍頭氣勢，靠著第四節轟出34比16的猛烈攻勢，最終以111比91痛宰火箭，拿下近期5連勝。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰只出手11次，剛好攻下20分，達成連續112場至少20分的紀錄，繼續向前邁進；值得一提的是，亞歷山大本季40場出賽都至少拿下20分，成維1981-82年賽季「冰人」格文（George Gervin）之後首位有如此表現的球員，格文當初是開季連45場。

這是兩隊本季第二次交手，首戰雷霆曾在開幕戰以雙延長125比124險勝，如今再度壓制對手。賽後亞歷山大談到球隊末節大爆發時表示，團隊在防守端提升強度是關鍵，「我們知道只要守住、跑起來，比賽就會往我們想要的方向走。」

「在最關鍵的時刻，我們彼此信任，讓一切順其自然運轉。能在對上一支強隊和一個優秀防守體系時鍛煉這種能力，這是很好的機會。我認為我們因此變得更強大了。」亞歷山大說。

比賽前三節戰況仍膠著，雷霆僅以些微優勢進入決勝節，但第四節開局不久，場上風向徹底改變。雷霆先是打出一波11比2的攻勢，期間米契爾（Ajay Mitchell）命中一記三分球，華勒斯（Cason Wallace）連續兩度外線得手，將比分拉開至90比79。此後雷霆氣勢一發不可收拾，米契爾再度外線開火，引爆另一波7比0攻勢，把領先擴大到99比83。

隨著威廉斯（Jaylin Williams）完成雙手爆扣，火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）被迫喊出暫停，但他在暫停期間因向裁判激烈抗議吞下技術犯規。亞歷山大穩穩罰進技術罰球後，又連續得分，搭配K.威廉斯（Kenrich Williams）的三分彈，雷霆將攻勢一口氣擴大為14比0，比賽勝負就此底定。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）貢獻18分，板凳出發的米契爾也有17分進帳；威廉斯（Jalen Williams）雖然11投僅2中只拿到6分，不過他送出10次助攻並抓下5個籃板。

談起第四節的全隊大爆發，威廉斯指出，「我們最近一直在討論，很多時候我們總是只差多進一兩顆球，就能徹底摧毀對手拉開比分。」

霍姆葛倫則說：「我們打出了攻守轉換進攻，獲得很好的出手機會，充滿自信地完成了進攻回合。」

杜蘭特（Kevin Durant）雖拿下全隊最高的19分，但手感明顯低迷，三分球5投0中、全場23投僅7中。賽後有媒體透露比賽過程中亞歷山大對杜蘭特噴垃圾話的內容，直接挖苦對方「好好享受西區第7的待遇吧」。

不只是杜蘭特進攻乏力，火箭整體外線同樣低迷，全隊24投僅7中，命中率不理想成為落敗主因。即便籃板球方面取得60比44絕對優勢，仍難以彌補投籃效率的巨大落差；據統計火箭命中率僅33.7%，不及雷霆的46.1%，特別是第四節，雷霆命中率突破5成，火箭低到只有25.9%。